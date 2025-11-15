Quán trà Hà Nội lên tiếng về 'tin nhắn giễu cợt' gửi khách

Đại diện quán cho biết đây chỉ là cách từ chối khéo, vì không gian quán chuyên phục vụ thưởng trà và cần giữ yên tĩnh cho khách.

Ngày 15/11, một tài khoản mạng xã hội có tên T.T. đã chia sẻ trải nghiệm bức xúc khi hỏi giá một buổi quay video tại một quán trà tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người này viết:

"30 triệu - thật hay đùa? Mình mới lướt thấy một quán trà nhỏ, chỉ là căn phòng tập thể ở Ngô Quyền, Hà Nội. Nhắn tin thì được báo giá 30 triệu. Đọc đi đọc lại vẫn không hiểu giá thị trường có thật sự như vậy hay do 'long mạch' của chủ quán mà có mức giá này?".

Theo chia sẻ, T.T. ban đầu nhắn tin qua fanpage của quán hỏi: "Mình muốn quay video ở quán (book lịch trước và vào lúc vắng) được không?". Người trực fanpage trả lời: "30 triệu cả buổi quay chụp bạn nhé".

T.T. cảm thấy khó hiểu vì giá 30 triệu đồng cho buổi quay chụp.

Dù T.T. tỏ ra nghi ngờ vì thái độ "cợt nhả", quán vẫn khẳng định đây là câu trả lời nghiêm túc.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý và kéo theo hàng trăm bình luận trái chiều. Một số người bày tỏ: "Không hiểu sao nhiều người lại đồng tình với cách cư xử của quán nhỉ? Làm dịch vụ mà trả lời khách như thế này thì chấp nhận được sao? Nếu không cung cấp dịch vụ quay chụp thì nói thẳng đi, sao lại để ký hiệu ':)))' kia?".

Ngược lại, nhiều người lại bênh vực quán: "Quán này là quán Thưởng Trà, lên một cái cầu thang nhỏ, gu khách thích yên tĩnh, sâu lắng. Chủ quán kiểu đạo trà, nghệ nhân, không cần tiền. Đến quán dùng điện thoại còn khiến chủ khó chịu, gu họ vậy, không hợp thì đi thôi", hay "Quán người ta thích định giá thế nào là quyền của họ, đâu cần phải căn cứ gì".

Trả lời với Tri Thức - Znews, đại diện quán cho biết: "Bạn ấy (người đăng bài - PV) chưa tìm hiểu kỹ về quán. Đây là quán chuyên về thưởng trà và không cung cấp dịch vụ quay chụp. Quán đã hoạt động lâu và trước giờ không có dịch vụ này".

Đại diện quán giải thích thêm không gian của quán cần sự yên tĩnh, nếu cho phép quay chụp sẽ ảnh hưởng đến khách khác.

"Đó là cách chúng tôi muốn từ chối khéo và không biết giải thích thế nào cho phù hợp", người này nói thêm.