Cú sốc đột quỵ của nữ nhân viên văn phòng 28 tuổi ở Thái Nguyên

Sau 5 tháng bị đột quỵ, Khánh Linh (Thái Nguyên) đang trong quá trình tập luyện phục hồi chức năng.

Ngày 12/6, vừa ăn trưa xong ở văn phòng, Khánh Linh (28 tuổi) bất ngờ cảm thấy đau đầu dữ dội. Sau đó, một cơn nhói mạnh, trời đất tối sầm, cô không thể mở mắt dù đầu vẫn còn tỉnh.

Một tiếng sau, cô đã nằm trong bệnh viện với chẩn đoán đột quỵ, vỡ mạch máu não. Vì tình trạng nặng, Linh được chuyển từ Thái Nguyên xuống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để phẫu thuật.

"Sau 5 tháng, miệng tôi vẫn méo khiến nói chuyện khó khăn, mắt trái chưa thể nhắm hẳn. Cơ thể tôi yếu, không thể tự đi đứng và phải có người nhà chăm nom", Khánh Linh chia sẻ với Tri Thức - Znews khi đang điều trị tại bệnh viện phục hồi chức năng ở quê nhà. Cô không kìm được xúc động trong giọng nói, có lúc phải tạm dừng để lấy lại bình tĩnh khi kể về quãng thời gian bệnh tật.

Biến cố

Nhân viên văn phòng 28 tuổi cho biết trước lúc đột quỵ, mọi thứ dường như diễn ra bình thường. Trước đó vài ngày, cô cảm thấy đau đầu nhẹ, tuy nhiên chỉ nghĩ do thời tiết thay đổi nên không để ý hay đi khám.

Khi Linh bất tỉnh, đồng nghiệp đã đưa cô đi cấp cứu. Sau thăm khám, bác sĩ tại Bệnh viện 108 chỉ định phẫu thuật. "Tôi phải chờ khoảng một tuần mới có thể phẫu thuật. Tôi không còn nhớ gì trong khoảng một tuần đó", Linh cho hay, nói thêm rằng những gì cô biết là nhờ người thân kể sau khi tỉnh lại.

Khánh Linh bị liệt dây thần kinh số 7, sụt cân sau đột quỵ.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Linh đột quỵ do dị dạng mạch máu - sự bất thường bẩm sinh của hệ thống mạch máu. Cô cảm thấy may mắn hơn nhiều trường hợp đột quỵ khác khi gặp được đưa đến bệnh viện kịp thời và không bị liệt.

Cô được các bác sĩ phẫu thuật bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Đây là phương pháp hiện đại, song cũng tốn kém chi phí hơn. Linh không biết số tiền cụ thể, vì gia đình không muốn cô phải để tâm, chỉ ước tính khoảng vài trăm triệu đồng.

Khi tỉnh lại, Khánh Linh bắt đầu đối diện với cú sốc tâm lý cùng quá trình hồi phục không dễ dàng.

"Vì liệt dây thần kinh số 7, miệng tôi không khép lại được, nước dãi chảy liên tục không kiểm soát. Phải luôn có hai người chăm, trong đó một người chỉ đứng bên cạnh để lau nước bọt", cô nhớ lại, nói rằng mẹ và chị gái là những người túc trực bên mình trong thời gian đó.

Thời gian đầu, Linh chỉ ăn qua xông - đưa dinh dưỡng, chất lỏng và thuốc trực tiếp vào cơ thể qua một ống mềm. Khi đó, sức khỏe yếu cộng với việc không thể tự ăn uống khiến cô sụt cân chóng mặt.

Từ một cô gái bình thường nặng 47-48 kg, cô sụt hẳn chỉ còn 40 kg sau thời gian ngắn, nhìn rất gầy gò. Hiện tại, sau nhiều tháng hồi phục, cân nặng của cô đang dần tăng lên.

Phục hồi

Những tháng qua, Khánh Linh đã chuyển về điều trị và tập luyện phục hồi chức năng. Cô chia sẻ hành trình của mình qua những video ngắn trên TikTok, với hy vọng cảnh báo và lan tỏa tinh thần sống lành mạnh hơn đến mọi người, nhất là những người trẻ.

"Trước đây, tôi từng có nhiều thói quen không tốt như thức khuya, ăn uống không đúng bữa, và cũng có stress vì công việc. Tôi mong mọi người sinh hoạt điều độ, chăm sóc mình tốt hơn và nếu thấy đau đầu bất thường, hay đi khám ngay", Linh nói.

Hiện Linh trong quá trình tập luyện phục hồi chức năng.

Hiện tại, Khánh Linh được công ty cho phép chế độ tạm nghỉ dài hạn. Mỗi ngày của cô xoay quanh việc điều trị và tập luyện. Từ ngồi xe lăn, hiện cô đã có thể tự tập bằng khung thăng bằng.

"Buổi sáng sẽ có bác sĩ bấm huyệt, châm cứu và đi xung điện. Tôi cũng tự tập máy buổi sáng và chiều, trong các khoảng thời gian trống còn lại", cô chia sẻ. Những bài tập của cô chủ yếu là tập giữ thăng bằng, đi bộ, tập đạp xe.

Linh xác định hành trình hồi phục sẽ là một cuộc chiến lâu dài và cần tinh thần mạnh mẽ. Những tháng đầu, cô từng có những suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng nhờ có sự đồng hành của người thân, cô có thêm niềm tin.

"Bác sĩ nói rằng tôi đang tiến triển tốt, dù còn phải điều trị lâu dài. Dù sao, tôi vẫn thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khi chỉ yếu sức chứ không bị liệt, thời gian phục hồi cũng có thể ngắn hơn".

Trải qua biến cố, cô cũng hiểu thêm về sự "vô thường", học được việc trân trọng những gì mình đang có, những mối quan hệ xung quanh và quan trọng nhất là chăm sóc chính mình.