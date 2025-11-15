Nhà hàng Hàn Quốc cấm khách ăn một mình vì 'không bán sự cô đơn'

Tấm biển đặt trước nhà hàng quy định khách đi một mình phải trả tiền 2 suất ăn hoặc gọi thêm người, đồng thời nhấn mạnh "xin đừng đi một mình".

Tấm biển viết tay đặt trước một nhà hàng Hàn Quốc tuyên bố rằng sẽ không phục vụ khách đi một mình đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt, dư luận chia làm nhiều phe, The Korea Times đưa tin.

Tranh cãi bắt đầu vào ngày 10/11 khi một dân mạng đăng ảnh chụp biển hiệu lên Threads, kèm theo dòng chú thích: "Tôi quay lại xem sau khi nhìn thấy biển hiệu này ở lối vào".

Tấm biển quy định khách đi một mình phải gọi 2 suất ăn hoặc trả tiền cho 2 suất gây tranh cãi.

Thông báo nêu 4 "lựa chọn" cho khách hàng ăn một mình: 1. Trả tiền cho hai suất ăn; 2. Ăn hai suất; 3. Gọi cho bạn bè; 4. Lần sau quay lại cùng vợ.

Một ghi chú bên dưới danh sách này ghi rằng: "Chúng tôi không bán sự cô đơn. Xin đừng đến một mình". Giọng điệu cho thấy rõ ràng rằng những người ăn một mình không được chào đón.

Hầu hết dân mạng đều phản ứng tiêu cực với quy định này, cho rằng "Tư duy của chủ quán có vẻ lỗi thời" và "Chủ quán có lẽ thấy chuyện này buồn cười".

Tuy nhiên, một số người khác lại lên tiếng bảo vệ nhà hàng, với các bình luận như "Nếu chủ quán sẵn sàng chịu thiệt hại về tài chính, đó là lựa chọn của họ và nên được tôn trọng".

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện ​​tranh cãi về cách đối xử với khách hàng đi ăn một mình, thường được gọi là khách hàng "honbap" trong tiếng Hàn.

Đầu tháng 7, một YouTuber đến một nhà hàng ở Yeosu một mình và gọi hai suất ăn nhưng vẫn nhận được những lời lẽ thô lỗ từ nhân viên, những người bảo cô "ăn nhanh lên" và "nếu cứ ngồi lì thế này thì bao nhiêu thời gian cho vừa".

Nữ YouTuber bị phân biệt đối xử khi đi ăn một mình.

Sự việc đã gây ra làn sóng chỉ trích rộng rãi vì nhiều người cho rằng đây là hành vi thiếu chuyên nghiệp và phân biệt đối xử.

Nhà hàng này đã phải dán lời xin lỗi bên ngoài cửa vào ngày 20/7, với nội dung: "Chúng tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối. Từ nay, chúng tôi sẽ đón tiếp khách hàng một cách thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi xin lỗi".

Trước đó, vào tháng 5, một bức ảnh khác lan truyền trên mạng cho thấy một biển báo cấm những người ăn một mình xem YouTube trong khi ăn, làm dấy lên những cuộc thảo luận ngày càng tăng về cách các nhà hàng nhìn nhận khách lẻ ở một quốc gia mà việc ăn một mình ngày càng phổ biến.