Vợ chồng ngủ riêng, 'ly thân' tình dục chỉ sau 1 năm cưới

Không chung giường, tần suất "gần gũi" giảm, nhưng Anh Thư cho rằng việc ngủ riêng không khiến tình cảm rạn nứt, thậm chí còn giúp hai vợ chồng thoải mái hơn.

Nhiều cặp vợ chồng chọn ngủ riêng giường để gìn giữ hạnh phúc. Ảnh minh họa: Cottonbro Studio/Pexels.

Kết hôn được 5 năm, Anh Thư (30 tuổi, Hà Nội) cho biết vợ chồng chị đã ngủ riêng suốt 4 năm, kể từ khi sinh con trai đầu lòng.

Lúc chị mới sinh, con thường thức đêm, quấy khóc, cần pha sữa liên tục. Trong khi đó, chồng chị làm công việc văn phòng, sáng dậy sớm nên cần ngủ đủ giấc. Hai người thống nhất tách giường để tránh ảnh hưởng đến nhau.

Ban đầu, lựa chọn này chỉ tạm thời, sau đó thành thói quen. Thư ngủ cùng con, còn chồng ngủ phòng riêng. “Khi con được 6 tháng, tôi từng rủ anh vào ngủ chung, nhưng bé vẫn hay tỉnh giấc giữa đêm, anh bị mất ngủ, sáng dậy mệt mỏi nên lại thôi”, chị kể với Tri Thức - Znews.

Sau này, công việc và con cái khiến vợ chồng Thư ít có thời gian riêng tư. Cả hai đi làm đến tối mới về, cơm nước, dọn dẹp, cho con ngủ xong đã 22h30. “Đặt lưng xuống là ngủ, chẳng ai còn sức để nghĩ đến chuyện gì khác”, Thư nói.

Không chỉ gia đình Anh Thư, ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay lựa chọn sống cùng nhà nhưng không chung giường. Họ xem việc ngủ riêng như một cách tôn trọng không gian cá nhân, giảm xung đột và duy trì hạnh phúc trong đời sống hôn nhân.

Anh Thư và chồng đã ngủ riêng nhiều năm.

Giảm tần suất "gần gũi"

Theo Anh Thư, vợ chồng chị chỉ gần gũi khoảng một lần mỗi tháng, sau đó ai về phòng nấy. Nhiều người nghĩ như vậy dễ xa cách, nhưng với chị, mọi thứ bình thường. Vợ chồng chị vẫn chia sẻ, trò chuyện và quan tâm nhau mỗi ngày. “Tôi coi giấc ngủ ngon cũng là một dạng hạnh phúc”, chị nói.

Thư tâm sự việc ngủ riêng giúp cả hai thoải mái hơn, giảm mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt như tiếng ngáy, xoay người hay con quấy khóc. Chị không lo ngại việc chồng thay đổi hay có người khác. Bởi trước khi ngủ riêng, chồng chị không phải tuýp người có nhu cầu quá cao.

Khi sinh con trai đầu lòng, vợ chồng Hà An (32 tuổi, Nha Trang) vẫn ngủ chung. Đến khi con gái thứ hai chào đời, cuộc sống bắt đầu thay đổi. Để tiện chăm con nhỏ, An và chồng tách phòng: chị ngủ với bé gái, còn chồng ngủ với con trai để sáng bố đi làm, con đi học.

“Khi quay lại ngủ chung, bé nhỏ quấy khóc suốt đêm, bé lớn cựa quậy, đá lung tung. Ngủ chung cả nhà rất mệt, đặc biệt khi con ốm. Thành ra chúng tôi tách hẳn ra”, chị kể.

Vợ chồng Hà An có đời sống tình dục thưa thớt, cách 2 tuần một lần. Sau đó, ai lại về phòng nấy.

Đến khi con gái được 4 tuổi, vợ chồng An tính cho các con ngủ riêng, nhưng các bé không chịu, luyện mãi không thành. Cuối cùng, họ đành chấp nhận phương án chia đôi: bố ngủ với con trai, mẹ ngủ với con gái, đợi khi các con lớn mới tính tiếp.

“Đôi khi, tôi cũng nghĩ không biết vợ chồng ngủ riêng mãi có ổn không. Nhưng rồi cuộc sống cứ cuốn đi, cơm áo, con cái, công việc, nhiều thứ khiến mình không có thời gian suy nghĩ”, An nói.

Theo chị, hiện tại hai vợ chồng vẫn có đời sống tình dục, nhưng thưa thớt, cách 2 tuần một lần. Hai người phải hẹn nhau, chờ khi các con ngủ. Sau đó, ai lại về phòng nấy.

“Tôi vẫn yêu chồng, 'ly thân nửa vời' giúp tôi ngủ ngon”, chị nói.

Không "phá nát" hôn nhân

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia tâm lý Lê Khanh, Giám đốc Trung tâm giáo dục đặc biệt Diệp Quang (An Giang), nhận định trong cuộc sống vợ chồng, tình dục là yếu tố cần thiết nhưng không quan trọng đến mức phải duy trì thường xuyên.

Việc ngủ riêng hay chung tùy thuộc quan điểm và hoàn cảnh của mỗi gia đình. Nhất là khi nhà có con nhỏ, việc chăm sóc con vào buổi tối sẽ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt vợ chồng. Lúc ấy, việc ngủ riêng là lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vợ chồng không có cơ hội gần gũi, chỉ là không còn có thể duy trì đều đặn. Theo bà Khanh, ngoài việc quan hệ thể xác, trong mối dây liên kết vợ chồng còn có nhiều hoạt động khác để gắn kết tình cảm như trong việc chăm sóc, dạy dỗ và vui đùa với con cái.

Giám đốc Trung tâm giáo dục đặc biệt Diệp Quang cho rằng ngủ riêng mà sự gắn kết giữa vợ chồng vẫn duy trì còn tốt hơn là chuyện "đồng sàng dị mộng".

"Ngủ chung mà khác quan điểm, không nghĩ đến nhau có khi còn tệ hại hơn cả việc ngủ riêng", bà Khanh khẳng định.

Việc chăm con, nhà cửa và công việc khiến nhiều cặp đôi kiệt sức, không còn thiết tha chuyện chăn gối. Ảnh minh họa: Noodou.

Không chỉ các cặp vợ chồng Việt Nam, ở nhiều quốc gia trên thế giới, xu hướng “sống chung, ngủ riêng” khá phổ biến.

Tờ Japan Nihon đưa tin trong công trình nghiên cứu về đời sống gia đình dưới góc nhìn chuyên ngành, chuyên gia Edward Kobayashi cho biết phần lớn các cặp vợ chồng Nhật Bản ngủ ở những khu vực khác nhau trong nhà.

Theo khảo sát của ông, khoảng 26% cặp vợ chồng sống trong các khu căn hộ tại Tokyo ngủ ở phòng riêng, thậm chí hiếm khi hôn nhau. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là họ không hạnh phúc. Rất nhiều cặp vẫn duy trì hôn nhân bền vững.

Hai nguyên nhân dẫn đến việc "sống chung, ngủ riêng" phổ biến nhất là chứng ngáy ngủ và sự khác biệt trong lịch sinh hoạt, giờ ngủ dậy. Ngoài ra, có nhiều lý do khác khiến các cặp đôi chọn ngủ riêng, dù họ vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó.

Theo Khảo sát giấc ngủ toàn cầu lần thứ 5 do Công ty ResMed tại Hàn Quốc công bố vào tháng 3 năm nay, 32% cặp đôi cho biết họ bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy, thở to hoặc ngạt thở của bạn đời - những dấu hiệu thường liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ.

Khoảng 18% cặp vợ chồng đã chọn hình thức “ly thân trong giấc ngủ”, tức là ngủ riêng vĩnh viễn để tránh bị quấy rầy bởi tiếng ngáy hoặc cử động khi ngủ.

Trong nhóm ngủ riêng, 31% cho biết mối quan hệ của họ cải thiện, trong khi 30% cảm thấy tệ hơn. Việc tách giường cũng ảnh hưởng đến đời sống tình dục: 28% nói chuyện “chăn gối” tốt hơn, còn 22% cho biết giảm sút.