Bóc giá set đồ hiệu trăm triệu của vợ thiếu gia Phan Thành

Trong bữa tiệc sinh nhật, Primmy Trương gây chú ý khi diện set đồ cùng tông màu xanh pastel, đều là thiết kế từ thương hiệu danh tiếng.

Phan Thành tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho vợ hôm 12/11.

Hôm 12/11, Primmy Trương, bà xã thiếu gia Phan Thành, chia sẻ những hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 33 được chồng tổ chức. Người đẹp Sài thành gây chú ý khi diện set trang phục màu xanh dương.

Là phu nhân hào môn, những thiết kế được Primmy Trương diện trong ngày sinh nhật cũng đều đến từ thương hiệu danh tiếng, có tổng giá trị hơn trăm triệu đồng.

Chiếc đầm phối ren, đính đá lấp lánh mà cô chọn là thiết kế Blue Cord Lace Bow Midi Dress của Self-Portrait, có giá niêm yết trên website là 490 euro (khoảng 13 triệu đồng).

Set đồ hiệu Primmy Trương diện trong ngày sinh nhật.

Primmy Trương chọn đeo cùng là chiếc túi Chanel Vanity tông xanh pastel, có giá khoảng 4.800- 5.400 USD (126-142 triệu đồng). Hoàn thiện outfit là đôi giày cao gót đính pha lê của Amina Muaddi, giá khoảng 1.370 USD (khoảng 36 triệu đồng).

Là tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có, Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo) từ lâu nổi tiếng với việc thường xuyên diện cả cây hàng hiệu - đúng với phong cách cá nhân sang chảnh mà cô theo đuổi khi là một beauty blogger.

Trên trang cá nhân, cô khiến người theo dõi chú ý khi nhiều lần khoe bộ sưu tập toàn túi hiệu đến từ các nhãn hàng xa xỉ như Hermès, Dior, Chanel, Louis Vuitton. Những chiếc túi thường có giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, được rich kid Sài thành kết hợp với những trang phục cùng tông màu thanh lịch.

Primmy Trương sở hữu bộ sưu tập túi hiệu đắt giá.

Cô cũng ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, với trang phục chủ yếu là các màu sắc trang nhã như trắng, kem, đen hoặc các tông pastel.

Năm 2021, Primmy Trương kết hôn cùng thiếu gia Phan Thành sau 4 năm hẹn hò. Cặp đôi hiện có hai con là bé trai Kyle (Phan Thành Kiên, sinh năm 2021) và bé gái Tiffany (sinh năm 2023).

Người đẹp sinh năm 1992 được ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân viên mãn. Sau khi rút dần khỏi showbiz, bà mẹ 2 con lui về chăm sóc gia đình toàn thời gian. Cô thỉnh thoảng chia sẻ ảnh cùng hội bạn thân gắn bó nhiều năm như Phương Anh Đào, đặc biệt là Ngọc Thanh Tâm.