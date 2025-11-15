Kỹ sư IT Việt 'quẹt' chồng trên Tinder, cầu hôn đến cưới chỉ 2 tháng

Từ cú "quẹt phải" trên Tinder, Vũ Thị Ngọc và Jake Thomas bắt đầu chuyện tình xuyên lục địa, kết bằng đám cưới cổ tích ở Ninh Bình.

Vũ Thị Ngọc (sinh năm 1995, quê Ninh Bình) là kỹ sư kiểm thử phần mềm, làm việc tại Hà Nội. Cuộc sống của cô trước đây khá giản đơn: ngày soi từng dòng code, tối về ôm mèo. Một lần, nghe bạn rủ cài Tinder "cho vui", Ngọc đồng ý mà chẳng nghĩ gì nhiều.

Tháng 10/2023, giữa hàng trăm khuôn mặt lướt qua trên ứng dụng, cô dừng lại và quẹt phải một chàng trai có nụ cười hiền tên Jake Thomas (sinh năm 1995, đến từ Australia), là quản lý vận hành một nhà máy bê tông.

Vài ngày sau, Ngọc nhận được tin nhắn làm quen. Cô liền hỏi thẳng: "Anh lên đây tìm gì ở đây?". Jake cho biết mình đang du lịch Việt Nam cùng gia đình người bạn thân gốc Việt và muốn hiểu thêm về văn hóa nơi này.

Khi Jake quay trở về Australia, cuộc trò chuyện của hai người vẫn không đứt quãng. "Jake kiên trì lắm, cứ chúc buổi sáng, buổi tối suốt. Lâu dần cũng thấy quý", Ngọc chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cầu hôn bằng nhẫn gia truyền 3 đời

Giáng sinh năm ấy, Jake quay lại Việt Nam, chỉ để gặp cô gái mà anh vẫn nói chuyện suốt thời gian qua. Cuộc hẹn đầu tiên là ở quán bún chả trên phố Hàng Than. Jake đi cùng anh trai và một người bạn, còn Ngọc trở thành "hướng dẫn viên bất đắc dĩ", đưa họ đi chơi thủy cung, bảo tàng, rồi dạo phố cổ.

Đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Jake cùng nhóm bạn về quê Ngọc. Khi biết họ gặp khó vì không biết tiếng Việt để giặt đồ, cô chủ động giúp gọi lễ tân khách sạn. Hành động nhỏ khiến Jake xúc động.

"Ở đất nước tôi, chưa ai quan tâm đến tôi như vậy. Em làm trái tim tôi tan chảy", Jake nhắn tin cho Ngọc.

Từ khoảnh khắc ấy, chàng trai xứ sở chuột túi biết mình đã phải lòng cô gái Việt giản dị. Trước khi rời Việt Nam, Jake nói với Ngọc: "Nhất định anh sẽ quay lại Hà Nội tìm em".

Năm 2024, Jake quay lại Việt Nam như đúng lời hứa. Lần này, anh và Ngọc lên kế hoạch du lịch cùng nhau tại Singapore vào mùa thu và đến Nhật Bản vào dịp sinh nhật của cô. Ban đầu, Ngọc hơi lo, nhưng cô dần cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động. Suốt chuyến đi, Jake lo chu toàn mọi thứ, tặng cô chiếc iPhone 16 Pro Max làm quà sinh nhật.

Jake từng chuyển tiền cho Ngọc để sắm sửa trước chuyến đi, nhưng cô chỉ mua cho anh một đôi giày, còn lại không đụng đến. "Sau này cưới rồi, Jake mới thú nhận đó là phép thử. Anh nói: 'Lúc đó anh biết em là viên ngọc thật sự mà anh đang tìm kiếm'".

Ngọc được Jake cầu hôn.

Thỉnh thoảng, Ngọc bất ngờ nhận được những bó hoa Jake gửi tận công ty. Giữa năm 2024, anh thú nhận đã say đắm cô gái Việt, còn Ngọc cũng nhận ra mình đã nhung nhớ chàng trai Australia từ lúc nào không hay.

Trong mắt Ngọc, Jake là người điềm đạm, khiêm tốn và tinh tế. "Ở Singapore hay Nhật Bản, chỉ cần tôi nói điểm đến, Jake đều nắm tay dẫn đi đúng từng chuyến tàu, không sai một lượt nào. Ở đâu, anh cũng để tôi là ưu tiên số một", cô kể.

Tháng 10/2024, khi Ngọc đang mải chụp ảnh dưới chân núi Phú Sĩ, quay lại đã thấy Jake cầm chiếc nhẫn gia truyền 3 đời trong gia đình và nói: "Em đồng ý lấy anh nhé, Ngọc?". Cô sững sờ, bật khóc giữa hàng chục du khách.

"Nghe xong tôi vừa xúc động vừa run, nghĩ: 'Thế là mình sắp lấy chồng, mà còn chưa kịp nói với bố mẹ'", cô kể.

Jake lập tức nhắn tin khoe với người bạn thân. Người bạn ấy gửi lại cho Ngọc một tin nhắn dài, nói rằng anh đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, mong cô sẽ trân trọng người bạn thân nhất của anh.

Ông Vũ Ngọc Sơn dẫn con gái vào hôn trường.

Từ cầu hôn đến cưới chỉ 2 tháng

Sau chuyến đi Nhật Bản, Ngọc đưa Jake về Ninh Bình làm lễ dạm ngõ. Trước đó, ông Vũ Ngọc Sơn - bố Ngọc lo lắng gọi điện dặn: "Hay để bố sửa sang lại nhà cửa kẻo người ta nghĩ mình quê mùa". Cô chỉ cười, bảo: "Bố ơi, người ta yêu con chứ đâu phải yêu căn nhà mình".

Jake cũng hồi hộp không kém. Trên đường về, anh lắp bắp tập nói vài câu tiếng Việt, mặt đỏ bừng vì ngại. Nhưng vừa đến nơi, mọi lo lắng tan biến: Jake cúi đầu chào lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ, khiến cả nhà quý mến. Mấy hôm sau, bố Ngọc cười bảo: "Số tôi chắc tốt lắm mới có được chàng rể hiền thế này".

Phía bên kia đại dương, bố mẹ Jake vốn đã biết về Ngọc qua các cuộc gọi video. Hôm dạm ngõ, họ còn gọi sang chúc mừng. Bố Jake chỉ nói một câu ngắn gọn mà ấm lòng: "Chỉ cần hai con hạnh phúc, gia đình hai bên sẽ cùng tổ chức đám cưới như mong ước của các con".

Đám cưới của cả hai diễn ra ngày 29/12/2024 tại một resort ở Ninh Bình. Từ lúc cầu hôn đến lễ cưới chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Jake trở lại Australia làm việc cả cuối tuần để lo chi phí, còn Ngọc ở Hà Nội vừa đi làm, vừa chuẩn bị mọi thứ.

Cặp đôi chụp ảnh cùng 2 em ruột của Ngọc trong ngày cưới.

Ngọc tỉ mỉ chọn từng mẫu hoa, từng mảnh vải, lo liệu từ việc chọn áo dài cho mẹ, váy cưới cho mình đến trang phục cho chú rể. Thiệp mời được một người bạn thân thiết thiết kế tặng, như món quà đặc biệt cho ngày trọng đại.

Điều khiến Ngọc xúc động nhất là mẹ chồng, người luôn gọi cô bằng cái tên thân mật "con yêu", đã tặng hẳn chiếc váy cưới thiết kế riêng. "Tôi bảo mẹ thuê thôi, váy đắt lắm, nhưng mẹ nói: Mẹ muốn con giữ làm kỷ niệm".

Trong lễ cưới, khi bố dắt tay con gái bước ra, bản ghi âm lời nhắn bằng tiếng Anh của Ngọc vang lên khiến Jake bật khóc. Cả hai nghẹn ngào nói lời thề nguyện.

Sau lễ cưới, Ngọc theo chồng sang Australia, về sống tại thị trấn ven biển Yamba, nơi có thể nghe tiếng sóng vỗ, câu cá, cắm trại. "Cuộc sống ở đây chậm rãi và yên bình. Ai cũng yêu thiên nhiên, ai cũng mỉm cười", Ngọc nói. Trên kênh TikTok @ngocjake_love, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị trong tình yêu và cuộc sống thường ngày.

Ngọc vẫn nhớ mãi buổi tối Jake và bố cô dùng Google Dịch để nói chuyện. Trong lịch sử đoạn chat vẫn còn lưu: Bố viết: "Mong con hãy yêu thương và chăm sóc cho em, bố thương con gái lắm, lấy chồng xa mà". Jake trả lời: "Con hứa sẽ yêu thương Ngọc như công chúa, sẽ học tiếng Việt để hiểu thêm về quê hương của cô ấy".

Vợ chồng Ngọc - Jake giờ đây sống hạnh phúc tại Australia.