Thiếu gia Phan Thành tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho vợ

Ngày 13/11, Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo), bà xã thiếu gia Phan Thành, đăng loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi mới. Trong không gian được trang hoàng lộng lẫy với tông màu hồng pastel chủ đạo, người đẹp sinh năm 1992 nổi bật khi diện chiếc váy phối ren màu xanh dương.
"Tuổi 33 chưa bao giờ vui đến thế. Cảm ơn chồng tôi đã tổ chức một sinh nhật ngọt ngào nhất từ trước đến nay", Primmy Trương viết, dành lời cảm ơn đến chồng - người đã dành nhiều tâm huyết để tạo nên món quà đầy lãng mạn.
Nữ beauty blogger bày tỏ hạnh phúc khi được chồng quan tâm, nói vui rằng nếu anh không tổ chức bữa tiệc, hẳn cô sẽ "ở nhà nằm coi phim, lười ra đường". Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là chiếc bánh kem được thiết kế mô phỏng chiếc túi Hermès màu hồng.
Phan Thành - Primmy Trương kết hôn vào đầu năm 2021, đến nay đã có hai nhóc tỳ là bé trai Kyle (Phan Thành Kiên, sinh năm 2021) và bé gái Tiffany (sinh năm 2023). Cặp đôi thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện lớn, được ngưỡng mộ khi có hôn nhân viên mãn.
Bữa tiệc sinh nhật tuổi 33 của Primmy Trương có sự góp mặt của thành viên gia đình và những người bạn thân thiết.
|Em trai Phan Thành là Phan Hoàng cùng vợ sắp cưới Khánh Linh cũng có mặt tại buổi tiệc. Trước đó, Khánh Linh đã nhiều lần đi chơi chung cùng gia đình Primmy Trương và thể hiện tình chị em thân thiết. Giữa tháng 10, Primmy Trương cũng chia sẻ nhiều hình ảnh cùng lời chúc trong lễ đính hôn của hai người em.
Rich kid Ngọc Thanh Tâm là một trong những người bạn chơi thân lâu năm với bà xã thiếu gia Phan Thành. Tại tiệc sinh nhật, cô nàng diện bộ váy hồng xinh xắn, kết hợp với đôi cao gót cùng tông. Trên story trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm đăng khoảnh khắc check-in thú vị khi trang phục của cô cũng trùng màu sắc chủ đạo của tiệc sinh nhật Primmy Trương, kèm bình luận hài hước "sinh nhật ai vậy chị ơi".
