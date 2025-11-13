Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thiếu gia Phan Thành tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho vợ

  • Thứ năm, 13/11/2025 21:41 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Primmy Trương, bà xã thiếu gia Phan Thành, viết lời cảm ơn ngọt ngào trên trang cá nhân, sau khi được chồng tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 33 đầy ấn tượng.

Phan Thanh Primmy Truong anh 1

Ngày 13/11, Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo), bà xã thiếu gia Phan Thành, đăng loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi mới. Trong không gian được trang hoàng lộng lẫy với tông màu hồng pastel chủ đạo, người đẹp sinh năm 1992 nổi bật khi diện chiếc váy phối ren màu xanh dương.
Phan Thanh Primmy Truong anh 2Phan Thanh Primmy Truong anh 3

"Tuổi 33 chưa bao giờ vui đến thế. Cảm ơn chồng tôi đã tổ chức một sinh nhật ngọt ngào nhất từ ​​trước đến nay", Primmy Trương viết, dành lời cảm ơn đến chồng - người đã dành nhiều tâm huyết để tạo nên món quà đầy lãng mạn.

Phan Thanh Primmy Truong anh 4Phan Thanh Primmy Truong anh 5

Nữ beauty blogger bày tỏ hạnh phúc khi được chồng quan tâm, nói vui rằng nếu anh không tổ chức bữa tiệc, hẳn cô sẽ "ở nhà nằm coi phim, lười ra đường". Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là chiếc bánh kem được thiết kế mô phỏng chiếc túi Hermès màu hồng.

Phan Thanh Primmy Truong anh 6

Phan Thành - Primmy Trương kết hôn vào đầu năm 2021, đến nay đã có hai nhóc tỳ là bé trai Kyle (Phan Thành Kiên, sinh năm 2021) và bé gái Tiffany (sinh năm 2023). Cặp đôi thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện lớn, được ngưỡng mộ khi có hôn nhân viên mãn.
Phan Thanh Primmy Truong anh 7

Bữa tiệc sinh nhật tuổi 33 của Primmy Trương có sự góp mặt của thành viên gia đình và những người bạn thân thiết.
Phan Thanh Primmy Truong anh 8Phan Thanh Primmy Truong anh 9
Em trai Phan Thành là Phan Hoàng cùng vợ sắp cưới Khánh Linh cũng có mặt tại buổi tiệc. Trước đó, Khánh Linh đã nhiều lần đi chơi chung cùng gia đình Primmy Trương và thể hiện tình chị em thân thiết. Giữa tháng 10, Primmy Trương cũng chia sẻ nhiều hình ảnh cùng lời chúc trong lễ đính hôn của hai người em.
Phan Thanh Primmy Truong anh 10

Rich kid Ngọc Thanh Tâm là một trong những người bạn chơi thân lâu năm với bà xã thiếu gia Phan Thành. Tại tiệc sinh nhật, cô nàng diện bộ váy hồng xinh xắn, kết hợp với đôi cao gót cùng tông. Trên story trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm đăng khoảnh khắc check-in thú vị khi trang phục của cô cũng trùng màu sắc chủ đạo của tiệc sinh nhật Primmy Trương, kèm bình luận hài hước "sinh nhật ai vậy chị ơi".

Đinh Phạm

Ảnh: Primmy Trương/Instagram

  • Phan Quang Thành

    Phan Quang Thành

    Phan Quang Thành sinh ra trong gia đình danh giá, giàu có bậc nhất Sài thành. Anh thừa kế trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn cùng nhiều doanh nghiệp từ cha là đại gia Phan Quang Chất. Thiếu gia có bộ sưu tập siêu xe trị giá gần 100 tỷ đồng gồm các thương hiệu như Roll Royce Phanthom, Bentley, Lexus GX570, Ferrari 458. Anh nhiều lần dự các sự kiện có sao quốc tế sang Việt Nam và từng chụp hình cùng David Beckham. 30/12/2014, Phan Thành đã bí mật tổ chức lễ đính hôn với hot girl Midu nhưng đã chia tay vào năm 2015.

    Bạn có biết: Công ty Phan Thành chuyên kinh doanh phụ gia dầu nhờn nhập khẩu được đánh giá có chất lượng hàng đầu Việt Nam mà hầu hết các dòng xe hơi thường sử dụng.

    • Ngày sinh: 17/04/1989
    • Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
    • Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
    • Công ty: Công ty TNHH TMDV Phan Thành

    Facebook

