Đức Huy đưa bạn gái MC đi du lịch với bố mẹ

MC Huyền Trang chia sẻ hình ảnh chụp chung thân thiết cùng bố mẹ Đức Huy trong chuyến du lịch mới đây, được nhiều người chúc sớm về chung một nhà với cầu thủ kém tuổi.

Đức Huy dẫn bạn gái Huyền Trang du lịch cùng bố mẹ.

Trên trang cá nhân ngày 12/11, MC Huyền Trang đăng tải nhiều hình ảnh trong chuyến du lịch Côn Đảo với gia đình bạn trai. "Tranh thủ đưa anh chị đi du lịch tâm linh. Cho anh cả đón sinh nhật sớm tận hẳn Côn Đảo. Oách thế là cùng", cô viết, khiến nhiều người thích thú khi hóm hỉnh gọi bố mẹ Đức Huy là "anh chị".

Trong loạt ảnh, cặp cầu thủ - WAG và bố mẹ check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Côn Đảo. Nữ MC mặc giản dị, tạo dáng gần gũi bên bạn trai và hai vị phụ huynh. Dưới phần bình luận, nhiều người quen biết thích thú trước hình ảnh thân thiết của hai bên, đồng thời dự đoán cặp đôi sắp về chung một nhà.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Huyền Trang thể hiện sự thân thiết với gia đình Đức Huy. Hồi tháng 5, cô đăng ảnh chụp tin nhắn giữa cô và mẹ của người yêu. Trong đó, cô thân thiết xưng "con" và gọi mẹ Đức Huy là "mẹ".

"Mẹ ơi, Huy bảo mẹ có tận 7 sào ruộng chưa bán hả mẹ. Mà mẹ chưa con bọn con sào nào", cô nhắn. Đáp lại, mẹ Đức Huy vui vẻ nói: "Hơn 5 sào. Mẹ cho đấy, về mà cấy". Huyền Trang hài hước nhắn tiếp: "Không. Bọn con bán lấy tiền đi châu Âu. Huy xúi con thế".

Huyền Trang du lịch Côn Đảo cùng gia đình bạn trai, tổ chức sinh nhật sớm cho bố Đức Huy.

Trước đó, nữ MC cũng từng khoe chuyện được mẹ Đức Huy quan tâm, thăm hỏi chuyện ăn uống khi đi công tác xa. Nhiều dân mạng nhận xét dù chưa tổ chức lễ ăn hỏi hay tiết lộ về đám cưới, Huyền Trang khá được lòng bố mẹ bạn trai.

Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt, sinh năm 1993) công khai hẹn hò cầu thủ Đức Huy (sinh năm 1995) từ tháng 3. Cô là MC nổi tiếng, gắn liền với các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần hay Trời Sinh Một Cặp.

Cặp đôi "chị em" thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm, đôi lúc hài hước trên mạng xã hội. Vì Huyền Trang nhất quyết không gọi bạn trai là "anh", cầu thủ 30 tuổi cũng thoải mái xưng "em" và gọi bạn gái là "chị".

Từ khi công khai, Huyền Trang cũng nhiều lần xuất hiện bên gia đình bạn trai, thoải mái chia sẻ ảnh chụp chung. Cô được nhiều dân mạng khen có lối cư cử khéo léo, gần gũi.