Nhà hàng Thái gây sốt vì cảnh khách vừa ăn vừa chìm trong nước lũ nâu

Một nhà hàng ven sông ở miền Trung Thái Lan những ngày qua luôn kín chỗ, khi thực khách kéo đến để trải nghiệm cảm giác lạ.

Khoảng 11 ngày trước, con sông cạnh nhà hàng Pa Jit ở tỉnh Nakhon Pathom - cách Bangkok khoảng 30 km - tràn bờ, khiến nước dâng lên toàn bộ khu vực bàn ăn. Thay vì vắng khách, cảnh tượng nước nâu lấp xấp và đàn cá tranh ăn lại khiến nơi đây trở thành hiện tượng mạng.

Nhiều người đến để chụp ảnh, quay video cho cá ăn hay đơn giản là thử cảm giác "ăn uống giữa sông", theo SCMP.

Giữa bữa trưa, trẻ nhỏ thích thú nhìn những con cá quẫy nước ngay ngang đùi. Nhân viên phục vụ phải mang ủng lội nước, nhẹ nhàng bưng từng tô mì gà, súp cá qua các bàn.

Chủ quán, bà Pornkamol Prangprempree, cho biết Pa Jit đã tồn tại hơn 30 năm. Khi nước lũ đầu tiên tràn vào cách đây bốn năm, bà hoảng hốt: "Tôi nghĩ chắc chắn sẽ không có khách".

Nhưng rồi một vị khách đăng ảnh đàn cá lên mạng, và từ đó "mọi người kéo đến ăn rất đông".

Theo bà, những đợt ngập nước thậm chí giúp doanh thu tăng gấp đôi, từ khoảng 10.000 baht lên hơn 20.000 baht mỗi ngày.

Chị Chomphunuth Khantaniti, 29 tuổi, đi cùng chồng và con trai, nói rằng cô không thể bỏ lỡ trải nghiệm này. "Trẻ con thấy cá thì bớt quấy hơn. Tôi nghĩ chỉ ở đây mới có cảnh đàn cá nhiều như vậy".

Thực khách hào hứng chia sẻ lại trải nghiệm ăn uống tại nhà hàng.

Bà Bella Windy, 63 tuổi, tìm đến quán vì muốn cảm nhận đàn cá rỉa nhẹ vào chân. "Khi nước dâng cao, cá sẽ vào đây. Trải nghiệm gần gũi thiên nhiên chính là điểm đặc biệt thu hút mọi người", bà nói.

Theo dự báo, Pa Jit có thể còn ngập thêm vài tuần do thủy triều dâng và cuối mùa mưa.

Dù đem lại may mắn cho một nhà hàng, lũ lụt lại gây thiệt hại nặng ở nhiều nơi khác của Thái Lan.

Từ cuối tháng 7, đã có 12 người thiệt mạng và 2 người mất tích vì lũ, theo Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan. Tính đến thứ 14/11, hơn 480.000 người ở 13 tỉnh, chủ yếu tại miền Bắc và miền Trung, bị ảnh hưởng.