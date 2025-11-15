Cảnh tượng khó tin khi sân bay quốc tế bị dột ở Malaysia

Mưa lớn chiều 14/11 khiến trần nhà ở khu nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) bị dột, tạo nên cảnh nước đổ xuống ngay khu vực quầy làm thủ tục.

Cảnh trần nhà ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur bị dột. Ảnh cắt từ clip.

Các video đăng trên X và Facebook cho thấy nước chảy mạnh từ điểm tiếp giáp giữa mái và cột trụ, ngay giữa hai dãy quầy check-in. Nhiều hành khách và nhân viên đứng nhìn dòng nước như "thác trong nhà", không biết phải làm gì. Một số người vẫn tiếp tục xếp hàng.

Ban đầu, nhiều nhân viên chỉ quan sát, có vẻ bối rối. Khi nước chảy ngày càng mạnh, họ bắt đầu dùng chổi và xe lau sàn để dọn, còn lực lượng an ninh dựng rào chắn cách ly khu vực, theo Mothership.

Đến tối, một video khác ghi lại cảnh sàn nhà loang nước thành một vũng lớn. Một số khu vực khác cũng bị ảnh hưởng. Tại cửa hàng Coffee Bean & Tea Leaf, nước chảy xuống từ trần, nhân viên phải dùng bạt che TV và tủ lạnh.

Free Malaysia Today cho biết các kênh mạng xã hội của KLIA phát thông báo lúc 17h ngày 14/11, khẳng định sân bay "ghi nhận sự cố rò rỉ nước do mưa bão".

KLIA cho biết các đội kỹ thuật, vận hành và an toàn có mặt tại hiện trường để "đảm bảo an toàn cho hành khách, khoanh vùng khu vực và bảo vệ hệ thống điện".

Hiện chưa rõ sự cố có gây chậm chuyến bay hay không.

Trên mạng xã hội, nhiều người hài hước gọi đây là "điểm tham quan mới" của KLIA, ví von thác nước trong sảnh giống Jewel Rain Vortex ở sân bay Changi (Singapore). Một số còn đùa rằng KLIA đã có "Jewel phiên bản 2".