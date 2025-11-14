Vợ TQ tiêu xài xa xỉ 7 năm, chồng vừa mất việc lương cao đã đòi bỏ

Qianqian, cử nhân Luật tại Đại học Chiết Giang danh tiếng ở Trung Quốc, đã chi gần như toàn bộ thu nhập cho người vợ xinh đẹp. Anh bị cô bỏ rơi khi mất công việc lương cao.

Qianqian bị vợ bỏ vì mất việc lương cao. Ảnh: Weibo.

Qianqian (43 tuổi) từng làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, với mức lương 50.000 nhân dân tệ/tháng ( 7.000 USD ). 5 năm trước, anh mất việc, chuyển sang làm tài xế giao hàng, thu nhập dưới 10.000 nhân dân tệ/tháng ( 1.400 USD ). Kết quả, vợ anh yêu cầu ly hôn.

“Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất. Có lúc tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên cô ấy vì tôi đã yêu rất sâu đậm. Sau một thời gian đau khổ, một ngày tôi chợt nhận ra cô ấy thực ra không yêu tôi, mà chỉ yêu việc tôi sẵn sàng đáp ứng những ham muốn vật chất của cô ấy”, người đàn ông chia sẻ.

Qianqian và vợ cũ quen nhau qua mạng khi cùng chơi game. Anh biết rõ có nhiều đàn ông khác theo đuổi cô vì ngoại hình nổi bật.

“Cuối cùng, cô ấy chọn tôi không phải vì thích tính cách hay ngoại hình của tôi, mà vì tôi luôn sẵn sàng đưa tiền để cô ấy mua bất cứ thứ gì”, anh nói.

Người đàn ông thừa nhận bản thân chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của vợ cũ. “Mục tiêu của tôi lúc đó là chiếm được cô ấy. Giấc mơ của tôi là cưới được cô ấy. Tôi không nghĩ nhiều về việc cô ấy có thích tôi hay không”, anh bày tỏ.

Người vợ không đi làm nhưng tiêu xài phung phí. Ảnh minh hoạ: Everypixel.

Vợ Qianqian không đi làm nhưng sống trong cảnh xa hoa do chồng chu cấp. Cô thường mua cùng một món quần áo với 3 màu khác nhau và từng mua hai chiếc túi hiệu, mỗi chiếc hơn 15.000 nhân dân tệ ( 2.100 USD ). Cô dùng kem dưỡng da mặt đắt tiền cho cả tay và chân, dùng thuốc đắt tiền để giữ dáng và nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Qianqian cho biết trong suốt 7 năm hôn nhân, họ chỉ quan hệ tình dục 7-8 lần. Anh thậm chí phải bán căn hộ để đáp ứng việc tiêu xài của vợ.

“Khi ly hôn, chúng tôi không còn tài sản chung vì tôi không còn đồng nào”, anh nói.

Qianqian nói anh cảm thấy thoải mái với công việc giao đồ ăn hiện tại vì "cô đơn nhưng tự do”. Thời gian rảnh, anh xem livestream và trò chuyện với các nữ streamer.

“Tôi không ghét vợ cũ. Điều tôi mất trong cuộc hôn nhân đó không phải tiền, mà là tuổi trẻ quý giá của mình”, anh ngậm ngùi.

Câu chuyện của người đàn ông gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng. “Một người đàn ông nên tự đánh giá đúng bản thân. Điều kiện tài chính của anh ta không phù hợp với mong muốn của cô ấy”, “Anh ta muốn dùng tiền để đổi lấy vẻ đẹp của cô ấy nhưng phải trả giá đắt. Anh ta mất tuổi trẻ và đánh mất chính mình. Tôi cảm thông với anh ấy”, một số người để lại bình luận.