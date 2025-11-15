CEO công nghệ nổi tiếng TQ bị chê thẳng mặt ở chợ mai mối

Câu chuyện Phan Thiên Hồng (sinh năm 1996), nhà sáng lập Film Hurricane, bị chê bai trình độ học vấn khi đến góc mai mối Hàng Châu đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Phan Thiên Hồng đến góc mai mối Hàng Châu để thực hiện thử thách đi xem mắt.

Phan Thiên Hồng (Pan Tianhong, biệt danh Tim) là nhà sáng tạo nội dung có 15 triệu người theo dõi và là CEO một công ty công nghệ doanh thu trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm. Mới đây, anh gây chú ý khi thực hiện thử thách "đi xem mắt" do một người theo dõi đề xuất, tờ HK01 đưa tin.

Tim đã đến chợ mai mối ở Hàng Châu với tờ giấy ghi lý lịch cá nhân, giới thiệu cụ thể: Giới tính: Nam; Ngày sinh: 16/5/1996 (tuổi Tý, cung hoàng đạo Kim Ngưu); Chiều cao: 1,81 m; Học vấn: Trung học cơ sở; Tình trạng hôn nhân: Đã ly hôn, Độc thân; Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia, Nhà sản xuất video; Gia đình: Con một, bố làm dịch vụ chuyển phát nhanh, mẹ làm nội trợ; Sở thích: Chơi cờ vua, không chơi trò chơi điện tử; Dự định: Mua ôtô và mua nhà.

Trong phần giới thiệu, Tim nhấn mạnh mình là người "vui vẻ và đẹp trai, có những giá trị tích cực, thái độ tốt, yêu thích học hỏi và tính cách vui vẻ, hoạt bát". Anh hy vọng tìm được một người bạn đời cùng chí hướng, đính kèm một bức ảnh selfie với hai tay chống cằm ở cuối bài đăng để thể hiện phong cách cá nhân.

Tuy nhiên, influencer tài năng trong ngành điện ảnh và truyền hình này đã gặp phải trở ngại lớn khi tìm đối tượng xem mắt.

Anh chàng bị chê vì ghi trình độ học vấn thấp.

Một phụ nữ trung niên thấy hồ sơ của anh ghi "trình độ trung học cơ sở trong nước" liền lắc đầu và nói: "Trình độ học vấn của anh quá thấp". Khi anh thành thật tiết lộ mình đã "ly hôn", một người khác cũng than thở: "Còn trẻ mà đã ly hôn rồi".

Một người thậm chí còn nhắc nhở anh: "Anh cần phải có năng lực thực sự", Tim đáp lại bằng một nụ cười nhìn vào tờ giấy: "Tất cả năng lực của tôi đều ghi ở đây".

Không khí vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Tuy nhiên, một số phụ nữ lớn tuổi tin rằng nếu một cô gái trong buổi hẹn hò giấu mặt đến sự kiện này, chắc hẳn cô ấy thích những người đàn ông như Tim.

Dù vậy, Tim vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ. Cuối video của mình, anh hài hước nói rằng: "Chắc tôi vẫn hợp làm phim hơn là đi hẹn hò".

Sau khi video được phát hành, những chủ đề như "Tim bị chê bai vì trình độ học vấn thấp trong một buổi hẹn hò giấu mặt" đã nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành trên Weibo, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Cư dân mạng bình luận rằng "Thực tế còn tàn khốc hơn phim", và "Tiền bạc hay danh tiếng cũng không đánh bại được bằng cấp".

Câu chuyện của Tim cũng gia tăng cuộc bàn luận về những tiêu chí quá cao trong thị trường hẹn hò, mai mối ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến chỉ trích cho rằng vị CEO trẻ tuổi này đang cố tình "câu view" khi khai gian về thông tin cá nhân, trong khi những bà mối ở góc hẹn hò Hàng Châu thực sự nghiêm túc.

Tim hiện là nhà sáng tạo nội dung và CEO công ty về công nghệ, thương mại điện tử. Ảnh: CGTN.

Theo thông tin công khai, Phan Thiên Hồng sinh năm 1996 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã tốt nghiệp khoa Điện ảnh của Đại học Kent, Anh.

Anh thành lập thương hiệu Film Hurricane vào năm 2015 và hiện là đại diện pháp lý kiêm Tổng giám đốc điều hành của Công ty TNHH Truyền thông Hàng Châu Hưng Cao. Công ty sở hữu các kênh như "Film Hurricane", "A Little Bit Different", "Rolling" và "StormCrew", với doanh thu vượt quá 100 triệu nhân dân tệ (hơn 14 triệu USD ) vào năm 2024.

Trong cơ cấu kinh doanh, dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC chiếm khoảng 50%, hợp đồng quảng cáo 25% và doanh số thương mại điện tử 25%. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Tim tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn: "Chỉ riêng năm nay, chúng tôi đã bán được 200.000 áo phông".

Trước đó, Tim đã kết hôn với bạn diễn Tiểu Vũ (Dư Ninh Vệ) vào năm 2020, và cả hai đã hợp tác cùng nhau trong dự án phim điện ảnh và truyền hình "Hurricane" trong nhiều năm.

Tuy nhiên, vào ngày 5/11/2024, Tim đã thông báo ly hôn trên Weibo, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm của họ. Anh khẳng định giữa hai người "không có vấn đề cơ bản hay bên thứ ba nào", và họ quyết định tiếp tục làm bạn chỉ vì "những khác biệt về tính cách sau khi kết hôn".