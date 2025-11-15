Cuộc sống hiện tại của thí sinh 'hài hước nhất' Đường lên đỉnh Olympia

Sau 15 năm kể từ ngày trở thành á quân Olympia 2010, Đỗ Đức Hiếu nay làm việc trong lĩnh vực công nghệ cho một doanh nghiệp Việt Nam có chi nhánh tại Mỹ.

Đỗ Đức Hiếu giành ngôi vị á quân ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2010. Ảnh: VTV.

Phát sóng từ năm 1999, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ. Trong mùa thi thứ 10, Đỗ Đức Hiếu - học sinh trường THPT Lê Lợi (Thanh Hóa) - gây chú ý khi bước vào trận chung kết đầy kịch tính và cán đích ở vị trí á quân.

Năm 2010, Đức Hiếu và thí sinh Phan Minh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) tạo nên màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Hai người hòa điểm chung cuộc và phải bước vào câu hỏi phụ để phân định ngôi vị. Phan Minh Đức trở thành quán quân, còn Đức Hiếu dừng lại ở vị trí thứ hai.

Tuy nhiên, màn thể hiện dí dỏm của chàng trai xứ Thanh mới là điều khiến khán giả nhớ mãi. Đoạn đối thoại giữa Hiếu và MC Tùng Chi đến nay vẫn được cộng đồng Olympia chia sẻ lại mỗi năm.

Với nét hồn nhiên đặc trưng, anh khiến trường quay bật cười khi giới thiệu bản thân "ngoài đẹp trai ra thì còn rất tốt bụng và thật thà", hay nói vui rằng mình chỉ uống nhiều nước mía "khi được mời".

Khi được hỏi về ước mơ ngắm mưa sao băng và nhật thực toàn phần, Đức Hiếu vô tư trả lời: "Nếu được ngắm mưa sao băng thì em ước được ngắm cả nhật thực toàn phần nữa ạ". Câu nói khiến MC Tùng Chi cười nghiêng ngả và trở thành khoảnh khắc "truyền kỳ" của Olympia.

Tốt nghiệp THPT, chàng trai sinh năm 1992 đỗ Đại học Ngoại thương với điểm số ấn tượng: hai điểm 10 môn Toán ở cả hai khối A và B, tổng điểm khối A đạt 29. Anh theo học ngành Kinh tế đối ngoại, từng giành giải Ba Olympic Toán sinh viên toàn quốc trước khi rẽ hướng sang công nghệ.

Năm 2013, Đức Hiếu gia nhập FPT Software với vai trò lập trình viên. Sau gần 9 năm làm việc, anh trở thành Technical Lead (tạm dịch: Trưởng nhóm Kỹ thuật), chịu trách nhiệm điều phối nhóm kỹ thuật và triển khai dự án phần mềm cho khách hàng tại Mỹ.

Đỗ Đức Hiếu hiện làm trong lĩnh vực công nghệ. Ảnh: Do Hieu/LinkedIn.

Trên trang LinkedIn, Đức Hiếu đang làm việc tại chi nhánh FPT Software ở Mỹ.

Năm 2018, anh lập gia đình và có một con gái. Điều thú vị là vợ anh cũng từng tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Trên các trang mạng xã hội, Đức Hiếu rất ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng.

Trong một buổi phỏng vấn nội bộ của công ty năm 2023, Đức Hiếu chia sẻ rằng dù trải qua nhiều bước ngoặt nghề nghiệp, anh vẫn giữ sự đơn giản và hồn nhiên như thuở nào: "Về tính cách, mình không khác nhiều so với 10 năm trước".

Anh kể, sau khi tốt nghiệp, từng làm việc trong lĩnh vực kinh tế nhưng cảm thấy không phù hợp, nên tự học lập trình qua YouTube và chuyển hướng sang công nghệ.