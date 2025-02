Hồi ký Bill Gates xuất bản tại Việt Nam

Hồi ký "Mã nguồn: Khởi đầu của tôi" của cha đẻ Microsoft được Nhà xuất bản Trẻ công bố có thể đặt trước từ ngày 5/2, phát hành cùng lúc với thế giới.

Hồi ký Mã nguồn: Khởi đầu của tôi (tựa tiếng Anh: Source Code: My Beginnings) của Bill Gates phát hành từ ngày 4/2, tức ngày 5/2 theo giờ Việt Nam. Nhà xuất bản Trẻ - đơn vị có tác quyền phát hành tiếng Việt - vừa công bố link đặt trước tác phẩm. Cuốn sách sẽ đến tay bạn đọc Việt trong tháng 2, tiếp nối nhiều tác phẩm bom tấn được chuyển ngữ và phát hành sít sao với lịch phát hành quốc tế những năm gần đây.

Hồi ký Mã nguồn: Khởi đầu của tôi do NXB Trẻ phát hành. Ảnh: NXB Trẻ.

Chiêm nghiệm quãng đầu đời ở tuổi 70

Cuốn sách dự kiến là tập đầu tiên trong chuỗi ba hồi ký của Gates, trong đó ông nhìn lại 20 năm đầu cuộc đời mình: sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, những năm tháng thiếu thời có phần lập dị và không ngại theo bạn bè tham gia vào những trò nông nổi của tuổi trẻ. Tuy nhiên, nhìn chung đường lập nghiệp trong ngành công nghệ thông tin của Gates khá suôn sẻ - từ thành công đầu đời với phần mềm thời khóa biểu, trả lương cho trường học đến những ngày cùng người bạn sáng lập Microsoft.

Source Code không phải cuốn sách đầu tay của Bill Gates. Trước đó vị tỷ phú, một người đọc nhiều và thường xuyên chia sẻ về sách trên blog cá nhân Gates Note, từng xuất bản những cuốn sách lần lượt gắn liền với mối quan tâm của ông ở những giai đoạn khác nhau: Con đường phía trước (1995, đồng tác giả với Giám đốc điều hành Microsoft Nathan Myhrvold và nhà báo Peter Rinearson) về cuộc cách mạng máy tính cá nhân; Business @ the Speed of Thought (1999, đồng tác giả với Collins Hemingway; tạm dịch: Kinh doanh thời @ nhanh như chớp) về mối liên hệ giữa kinh doanh và công nghệ.

Bill Gates với cuốn hồi ký Source Code: My Beginnings. Ảnh: Gates Notes.

Thảm họa khí hậu (2021) trình bày tri kiến của Gates sau một thập kỷ tìm hiểu về biến đổi khí hậu và đầu tư vào những công nghệ cải tiến nhằm giải quyết các vấn đề khi hậu. Gần đây nhất, How to Prevent the Next Pandemic (2022, tạm dịch: Điều cần làm để ngăn chặn đại dịch tiếp theo) đề xuất chương trình Huy động Ứng phó với Đại dịch Toàn cầu (Global Epidemic Response and Mobilization - GERM).

Trong khi nhiều tỷ phú công nghệ khác cậy nhờ đến những tác giả chuyên nghiệp: tiểu sử Steve Jobs và Elon Musk được các nhân vật này phó thác cho Walter Isaacson - bậc thầy viết tiểu sử - chấp bút, thì Bill Gates muốn tự kể lại câu chuyện của chính mình. Cuốn sách được nhiều tờ báo Mỹ đánh giá là giàu chiêm nghiệm, phản ánh được chiều sâu nhận thức của một bộ óc không chỉ dừng ở tầm làm giàu - mà các thập kỷ qua luôn bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề nhân văn.

Qua đó, ông hiện ra như một nhân vật có tầm ảnh hưởng song không gắn liền với những phát ngôn và quyết định "xốc nổi", gây sốc như nhiều chính khách, tỷ phú nhẵn mặt trên báo hiện nay. Thay vào đó, độc giả được thấy một người đang bước vào tuổi 70 hồi tưởng, hoài niệm và giãi bày về quá khứ của mình, không ngần ngại thừa nhận những đặc quyền mà bản thân đã thụ hưởng hay những bồng bột phạm phải thuở tuổi trẻ.

Càng khiến cuốn sách đáng trông đợi hơn là việc bản thân tác giả là một độc giả rất thích đọc về những nhân vật. Trên Gates Notes, Bill Gates dành riêng mục giới thiệu những tác phẩm hồi ký, tiểu sử mà mình yêu thích, như hồi ký các cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, Jimmy Carter đến hồi ký của một nạn nhân sống sót sau Auschwitz, của một người mẹ trẻ đang đối diện với cái chết, của một người chống chọi với trầm cảm...

Từ những nhân vật tiếng tăm nhất đến những người chưa từng xuất hiện trên mặt báo, Bill Gates luôn tìm thấy điều gì đó để học hỏi từ muôn hình vạn trạng những cuộc đời. Với hồi ký của chính mình, có lẽ ông cũng muốn gửi gắm và giãi bày về cuộc đời tưởng chừng đã được khai thác mọi góc cạnh của vị tỷ phú từng là tâm điểm hàng đầu trên truyền thông suốt nhiều thập kỷ.