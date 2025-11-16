Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã ở Huế chìm trong biển nước

  16/11/2025
Mưa lớn ở Huế sáng 16/11 khiến một số tuyến đường tại xã A Lưới 3 ngập nặng. Nước lũ cuồn cuộn chảy làm cản trở giao thông.

Xã ở Huế tái cảnh ngập nặng Sáng 16/11, mưa lớn kéo dài gây ngập một số tuyến đường từ Sơn Thủy về xã A Lưới 3. Công an xã tiến hành lắp rào chắn, ngăn người dân di chuyển vào vùng ngập sâu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an xã A Lưới 3 (TP Huế) cho biết địa bàn xã ghi nhận lượng mưa lớn làm cho một số đoạn trên đường Hồ Chí Minh ngập nặng và một số tuyến đường liên thôn bao gồm Hợp Thượng, A La.

Riêng khu vực đối diện UBND xã A Lưới 3, Niệm phật đường Sơn Thủy xuất hiện đất đá tràn ra đường. Đơn vị đã đặt rào chắn, cảnh báo nguy hiểm tại các điểm này. Ngoài ra, việc mưa lớn gây nguy cơ sạt lở trên tuyến quốc lộ 49.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân hạn chế trên quốc lộ 49 vào ban đêm khi không thật sự cần thiết và nên lưu thông bằng tuyến đường tránh thay cho đường Hồ Chí Minh đang ngập sâu", đại diện Công an xã A Lưới 3 nói.

tai canh lu o hue anh 1

Nước tràn một con đường tại xã A Lưới 3, Huế ngày 16/11. Ảnh: Công an cung cấp.

Chị Như Quỳnh (người dân tại thôn Quảng Phú) bất ngờ vì mực nước trên trục đường về Sơn Thủy - A Lưới lại dâng nhanh và dòng chảy mạnh chỉ trong một cơn mưa buổi sáng 16/11. Khoảng 13h, mưa vẫn tiếp tục trút xuống thị trấn gây ngập nặng.

Tại khu vực trung tâm TP Huế, một số khu vực vùng trũng ghi nhận tình trạng ùn ứ nước nhẹ do cơn mưa sáng 16/11.

Chiều cùng ngày, Ban chỉ huy phòng thủ quân sự Huế thông báo tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thuỷ điện Bình Điền.

16h, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế cảnh báo từ đêm 16-20/11, các sông trên địa bàn có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ của các sông ở mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. Đồng thời, Trung tâm cũng cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Lũ tràn qua đường như thác tại đèo Le Đà Nẵng Ngày 16/11, mưa lớn trên diện rộng tại Đà Nẵng khiến một số tuyến đường ngập nặng. Trong đó, khu vực đèo Le nước lũ tràn qua đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vi Lê

