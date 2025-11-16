Hình ảnh gây bất ngờ của sao nhí 'Reply 1988' sau 10 năm

Những ngôi sao nhí Hàn Quốc một thời như Kim Seol, Lee Joon-soo, Tak-soo hay Seol-ah giờ trưởng thành, gây ấn tượng với nhan sắc và thành tích học tập nổi bật.

Kim Seol, người đóng vai Jin-ju trong "Reply 1988".

Những đứa trẻ từng được khán giả Hàn Quốc yêu mến - từ con cái sao nổi tiếng đến các diễn viên nhí để lại ấn tượng - nay đều đã trưởng thành, khiến người hâm mộ bất ngờ trước nhan sắc nổi bật và những cập nhật trong cuộc sống của họ, theo The Korea Times.

Một bức ảnh mới của Kim Seol, diễn viên nhí từng đóng vai Jin-ju trong hit của tvN năm 2015 Reply 1988, đã gây sốt khi mẹ cô chia sẻ trên mạng xã hội. Bài đăng với chú thích: “Lễ tốt nghiệp chương trình giáo dục dành cho học sinh tài năng, 4/11/2025” cho thấy Kim cười tươi rạng rỡ khi cầm trên tay giấy chứng nhận.

Ở Hàn Quốc, chương trình giáo dục này thường chỉ dành cho học sinh có năng khiếu đặc biệt trong các lĩnh vực, giúp các em phát triển tối đa khả năng tư duy, học thuật và sáng tạo.

Chỉ mới 4 tuổi khi xuất hiện trong Reply 1988, Kim giờ đã 14 tuổi, trở thành một thiếu niên chững chạc, khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi nhớ lại cô bé đáng yêu ngày nào.

Hai anh em Lee Joon-soo và Tak-soo hiện tại.

Con trai của diễn viên Lee Jong-hyuk - Joon-soo và Tak-soo - cũng thu hút sự chú ý gần đây với những cập nhật của riêng mình. Joon-soo, hiện là học sinh lớp 12, thông báo đã trúng tuyển sơ bộ vào Khoa Sân khấu và Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Chung-Ang và Khoa Nghệ thuật điện ảnh của Đại học Sejong. Sau đó, cậu chia sẻ đã chính thức nhập học tại Viện Nghệ thuật Seoul, nơi cha cậu từng theo học - chi tiết này khiến người hâm mộ cảm thấy ấm lòng.

Trong khi đó, Tak-soo xuất hiện năm nay trong chương trình thực tế “When Our Kids Fall in Love” của tvN STORY và Tcast E Channel, với tính cách ấm áp và ngoại hình sáng khiến khán giả khen ngợi. Cả hai anh em từng nổi tiếng nhờ chương trình gia đình ăn khách của MBC “Dad! Where Are We Going?”.

Lee Seol-ah trong ảnh chụp từ chương trình của KBS2 và trang mạng xã hội mới đây của Lee.

Một ngôi sao nhí khác gây chú ý - Seol-ah, con gái thứ ba của cựu cầu thủ Lee Dong-gook. Những bức ảnh gần đây của cô cho thấy diện mạo trưởng thành, khác hẳn thời còn xuất hiện trên KBS 2TV “The Return of Superman”, khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng hoài niệm.

Các fan hâm mộ còn gọi vui là “các cô chú mạng” để lại nhiều lời chúc mừng, bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến những ngôi sao nhí một thời giờ đã lớn khôn.

Nhiều sao nhí và con nhà người nổi tiếng ở Hàn Quốc đang bước sang chương mới của cuộc đời - dù là ở trường học, ngành giải trí hay cuộc sống thường nhật - nhắc nhở khán giả nhận ra thời gian trôi nhanh đến mức nào kể từ lần đầu họ xuất hiện trên màn ảnh.