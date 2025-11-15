Robot bị 'mổ phanh' trên sân khấu để chứng minh không phải người thật

Một công ty robot Trung Quốc cắt mở phần chi của robot IRON ngay trên sân khấu để chứng minh không có người thật bên trong điều khiển những chuyển động mượt mà của nó.

Robot do công ty XPeng Motors sản xuất gây chú ý vì có chuyển động mượt mà.

Tại sự kiện Tech Day lần thứ 7 tổ chức ngày 5/11, hãng xe năng lượng mới XPeng Motors giới thiệu phiên bản mới nhất của robot hình người IRON. Một trong những điểm gây chú ý nhất là khi robot bước ra sân khấu với những chuyển động uyển chuyển, mềm mại như mèo, khiến khán giả có mặt đều bất ngờ.

Các đoạn clip ghi lại màn trình diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người choáng ngợp trước dáng đi quá giống người thật. Một số thậm chí nghi ngờ rằng bên trong lớp vỏ lưới của robot là một người thật.

Sự đồn đoán lan rộng đến mức Chủ tịch kiêm CEO XPeng Motors, ông Hà Tiểu Bằng, phải đăng video cho thấy đội ngũ kỹ thuật cắt mở phần chi robot IRON để chứng minh hoàn toàn không có người bên trong.

“Luôn có những người không tin rằng thế giới đang thay đổi nhanh đến vậy”, ông Hà nói. “Sáng nay (6/11), họ buộc tôi phải quay một video one-shot, không chỉnh sửa để trả lời câu hỏi này. Tôi mong mọi người phân biệt được thật - giả và giúp chúng tôi làm rõ”.

Cảnh lột lớp da chứng minh robot không phải người thật.

Trong video, nhân viên XPeng dùng kéo cắt lớp “da” trắng ở bắp chân trái của robot và lớp sợi đàn hồi mô phỏng “cơ”, để lộ phần khung kim loại bên trong. Sau đó, robot tiếp tục bước xuống sân khấu trong tiếng reo hò và vỗ tay của đám đông.

“Chúng tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng phải chứng minh rằng IRON đúng là robot thật sự. Hy vọng sau hôm nay, nhiều người sẽ tin rằng một robot có thể bước đi như mèo được tạo ra bởi một công ty Trung Quốc”, ông Hà viết trên Weibo.

XPeng không phải đơn vị duy nhất gây ấn tượng với chuyển động mượt mà của robot. Hồi đầu năm, startup Engine AI của Trung Quốc cũng ra mắt robot hình người với khả năng di chuyển trơn tru đáng kinh ngạc.