Không nhận ra sao nhí 'Bố ơi mình đi đâu thế'

  • Thứ bảy, 15/11/2025 18:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau 11 năm, nhiều khán giả không còn nhận ra cậu bé Yoon Hoo tinh nghịch năm nào, thay vào đó là trầm trồ khi thấy những hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của chàng thanh niên 19 tuổi.

bo oi minh di dau anh 1

Năm 2013, Yoon Hoo (sinh năm 2006), con trai ca sĩ Yoon Min Soo, từng gây sốt khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế - chương trình truyền hình thực tế gốc của Hàn Quốc. Cậu bé khi ấy được yêu mến với tính cách hài hước và năng khiếu âm nhạc. Ảnh: MBC.
bo oi minh di dau anh 2

Sau 11 năm, Yoon Hoo khiến những khán giả hâm mộ chương trình bất ngờ khi đã trở thành thanh niên cao lớn, phổng phao. Ngày 14/11, Yoon gây sốt khi đăng loạt ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn. Trong bức hình selfie trước gương, cậu đeo tai nghe và thoải mái ghi lại khoảnh khắc sau buổi tập tại phòng gym.
bo oi minh di dau anh 3bo oi minh di dau anh 4

"Tiến triển đều đặn. Điều quan trọng nhất là chế độ ăn uống", Yoon viết, ngầm nhắc đến việc tập luyện và ăn uống kỷ luật của mình. Anh chàng 19 tuổi nhận về nhiều lời khen ngợi. Những bình luận trầm trồ trước bờ vai rộng, nhận xét cơ bắp mạnh mẽ dường như có phần trái ngược với khuôn mặt "vẫn như một cậu bé".

bo oi minh di dau anh 5

Dù anh chàng không tham gia showbiz, những thông tin và hình ảnh về Yoon vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Anh hiện du học Mỹ, là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh tại Đại học Bắc Carolina.

bo oi minh di dau anh 6bo oi minh di dau anh 7

Trên trang cá nhân, ngoài tập luyện, phần lớn thời gian Yoon Hoo dành cho học tập. Anh cũng có thành tích đáng nể. Trong một lần về nước thăm gia đình cách đây không lâu, anh đã cùng bố tham gia chương trình My Little Old Boy. Khi bố trêu "Không phải con tập gym để kiếm bạn gái ở Mỹ sao?", anh chàng 19 tuổi thẳng thắn đáp "Một phần cũng là vì thế".

bo oi minh di dau anh 8

Cũng trong chương trình này, Yoon Hoo tiết lộ anh từng có chuyện tình đơn phương, từng tỏ tình nhưng bị đối phương từ chối qua tin nhắn.

bo oi minh di dau anh 9bo oi minh di dau anh 10

Trong thời gian du học tại Mỹ, anh chàng 19 tuổi cũng tự rèn luyện sự độc lập, tự nấu ăn và lo liệu mọi vấn đề trong cuộc sống.

3 cặp cầu thủ - WAG khoe cơ bắp gây sốt

Văn Thanh - Bích Hạnh, Văn Lâm - Yến Xuân và Tiến Dũng - Dianka đều nhận lời khen khi đăng hình ảnh tập gym, khoe vóc dáng săn chắc.

13 giờ trước

Đinh Phạm

Ảnh: @who_is_hoo24/Instagram

bố ơi mình đi đâu Yoon Hoo sao Hàn sao nhí Hàn Quốc

Những 'quái vật thể hình' nhí giờ ra sao?

Những 'quái vật thể hình' nhí giờ ra sao?

14:08 14/11/2025

0

Giuliano Stroe tiếp tục tập luyện và tập trung vào quyền Anh, Richard Sandrak sống bình yên bên vợ, còn Ryusei Imai gần như biến mất khỏi mạng xã hội.

Không nhận ra Angela Phương Trinh

Không nhận ra Angela Phương Trinh

18:28 5/11/2025

0

Liên tục ăn mặc theo phong cách menswear, khoe cơ bắp và nói giọng trầm, Angela Phương Trinh được nhận xét ngày càng nam tính, khác hẳn với hình tượng ngày trước.

