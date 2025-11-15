Không nhận ra sao nhí 'Bố ơi mình đi đâu thế'

Trên trang cá nhân, ngoài tập luyện, phần lớn thời gian Yoon Hoo dành cho học tập. Anh cũng có thành tích đáng nể. Trong một lần về nước thăm gia đình cách đây không lâu, anh đã cùng bố tham gia chương trình My Little Old Boy. Khi bố trêu "Không phải con tập gym để kiếm bạn gái ở Mỹ sao?", anh chàng 19 tuổi thẳng thắn đáp "Một phần cũng là vì thế".