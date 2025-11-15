Không nhận ra sao nhí 'Bố ơi mình đi đâu thế'

|
Năm 2013, Yoon Hoo (sinh năm 2006), con trai ca sĩ Yoon Min Soo, từng gây sốt khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế - chương trình truyền hình thực tế gốc của Hàn Quốc. Cậu bé khi ấy được yêu mến với tính cách hài hước và năng khiếu âm nhạc. Ảnh: MBC.
Sau 11 năm, Yoon Hoo khiến những khán giả hâm mộ chương trình bất ngờ khi đã trở thành thanh niên cao lớn, phổng phao. Ngày 14/11, Yoon gây sốt khi đăng loạt ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn. Trong bức hình selfie trước gương, cậu đeo tai nghe và thoải mái ghi lại khoảnh khắc sau buổi tập tại phòng gym.
"Tiến triển đều đặn. Điều quan trọng nhất là chế độ ăn uống", Yoon viết, ngầm nhắc đến việc tập luyện và ăn uống kỷ luật của mình. Anh chàng 19 tuổi nhận về nhiều lời khen ngợi. Những bình luận trầm trồ trước bờ vai rộng, nhận xét cơ bắp mạnh mẽ dường như có phần trái ngược với khuôn mặt "vẫn như một cậu bé".
Dù anh chàng không tham gia showbiz, những thông tin và hình ảnh về Yoon vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Anh hiện du học Mỹ, là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh tại Đại học Bắc Carolina.
Trên trang cá nhân, ngoài tập luyện, phần lớn thời gian Yoon Hoo dành cho học tập. Anh cũng có thành tích đáng nể. Trong một lần về nước thăm gia đình cách đây không lâu, anh đã cùng bố tham gia chương trình My Little Old Boy. Khi bố trêu "Không phải con tập gym để kiếm bạn gái ở Mỹ sao?", anh chàng 19 tuổi thẳng thắn đáp "Một phần cũng là vì thế".
Cũng trong chương trình này, Yoon Hoo tiết lộ anh từng có chuyện tình đơn phương, từng tỏ tình nhưng bị đối phương từ chối qua tin nhắn.
Trong thời gian du học tại Mỹ, anh chàng 19 tuổi cũng tự rèn luyện sự độc lập, tự nấu ăn và lo liệu mọi vấn đề trong cuộc sống.
