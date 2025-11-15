3 cặp cầu thủ - WAG khoe cơ bắp gây sốt

|
Trong giai đoạn hồi phục chấn thương dài hạn, Vũ Văn Thanh gây chú ý với khoảnh khắc tập gym cùng bạn gái Trần Bích Hạnh. Cầu thủ sinh năm 1997 để lộ cơ bắp ở tay và chân, trong khi “hot girl phòng gym” diện đồ bó sát khoe đường cong nóng bỏng và cơ bụng số 11. Vóc dáng săn chắc của cặp đôi được người theo dõi khen ngợi. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.
Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi. Cô từng được biết đến với biệt danh "hot girl giảm cân" hay "hot girl phòng gym" nhờ màn thay đổi ngoại hình ngoạn mục. Nàng WAG hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ. Trong thời gian bạn trai tạm xa sân cỏ, Bích Hạnh thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM để chăm sóc anh. Hậu vệ quê Hải Dương cũng thể hiện sự chiều chuộng nửa kia khi mua tặng cô iPhone 17 Pro Max, tậu nhà ở TP.HCM và để bạn gái đứng tên chung trong sổ đỏ. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.
Đặng Văn Lâm và Bùi Thị Yến Xuân là cặp cầu thủ - WAG được nhận xét có thân hình cuốn hút nhất nhì làng bóng. Đây là kết quả của việc tập luyện đều đặn. Trong bức ảnh được chia sẻ chỉ 2 tháng sau khi sinh con đầu lòng, Yến Xuân khiến người theo dõi trầm trồ vì nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn. Bên cạnh vợ, thủ môn sinh năm 1993 khoe cơ bụng 6 múi. Ảnh: Bùi Thị Yến Xuân/Facebook.
Là huấn luyện viên thể hình, Yến Xuân luôn nỗ lực trong việc tập luyện và ăn uống khoa học. Hành trình về dáng “thần tốc” sau khi sinh của cô khiến nhiều người thán phục. Ngay ở ngày thứ 22, cân nặng của bà xã Văn Lâm từ 62,5 kg còn 51 kg. Hai vợ chồng thường xuyên đến phòng gym cùng tập luyện và hỗ trợ nhau trong các bài tập. Ảnh: Bùi Thị Yến Xuân/Facebook.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng bà xã Dianka Zakhidova (quốc tịch Ukraine) cũng là cặp cầu thủ - WAG nổi tiếng với body “cháy” nhờ chăm chỉ tập gym. Trong khi Bùi Tiến Dũng cao 1,8 m và có cơ bụng 6 múi, vợ người mẫu của anh cao 1,73 m, thân hình gợi cảm. Dianka từng gây chú ý khi tiết lộ giảm 13 kg sau khi sinh con đầu lòng. Cô nhanh chóng trở lại công việc với chiếc bụng phẳng lì. Ảnh: Dianka Zakhidova/Facebook.
Bùi Tiến Dũng - Dianka từng nhiều lần gây sốt khi cùng nhau khoe dáng. Sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối mới đây, thủ môn quê Thanh Hóa đang trong giai đoạn hồi phục. Anh thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Dianka vừa làm việc, vừa ở bên chăm sóc, cổ vũ bạn đời. Ảnh: Dianka Zakhidova/Facebook.
