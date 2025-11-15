3 cặp cầu thủ - WAG khoe cơ bắp gây sốt

Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi. Cô từng được biết đến với biệt danh "hot girl giảm cân" hay "hot girl phòng gym" nhờ màn thay đổi ngoại hình ngoạn mục. Nàng WAG hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ. Trong thời gian bạn trai tạm xa sân cỏ, Bích Hạnh thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM để chăm sóc anh. Hậu vệ quê Hải Dương cũng thể hiện sự chiều chuộng nửa kia khi mua tặng cô iPhone 17 Pro Max, tậu nhà ở TP.HCM và để bạn gái đứng tên chung trong sổ đỏ. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.