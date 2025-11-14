Thủ môn cao 1,91 m hay hơn Văn Lâm, Đình Triệu

|
Sau khi trận Công an Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tối 10/11 khép lại, V.League 2025-2026 bước vào quãng nghỉ gần 2 tháng để phục vụ nhiệm vụ quốc gia tại vòng loại châu Á và SEA Games 33. Trong nhóm thủ môn gây ấn tượng, Trần Trung Kiên (HAGL) nổi bật với loạt thống kê vượt trội so với nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm.
Sau 10 trận bắt chính, thủ môn U23 Việt Nam đã thực hiện 42 pha cứu thua, nhiều hơn Đình Triệu (40 lần/11 trận), Văn Lâm (35 lần/11 trận) và Văn Việt (14 lần/9 trận). Con số này cho thấy khả năng phản xạ và sự ổn định mà Kiên duy trì trong màu áo HAGL suốt giai đoạn đầu mùa. Tuy vậy, Trung Kiên vẫn còn những điểm hạn chế cần cải thiện. Tỷ lệ tranh chấp bóng bổng thành công chỉ đạt 33,3%, thấp hơn đáng kể so với Văn Lâm và Đình Triệu (cùng 100%) hay Văn Việt (50%).
Không chỉ gây ấn tượng ở V.League, Trung Kiên tích lũy kinh nghiệm đáng kể khi góp mặt trong các giải đấu lớn. Anh từng cùng tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2024 và vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
Sau khi góp công giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, Trung Kiên gây chú ý khi loạt hình ảnh điển trai như "nam thần" của anh từng viral khắp mạng xã hội. Thủ thành sinh năm 2003 được nhận xét cuốn hút với khuôn mặt sáng, mũi cao, hàm góc cạnh và ánh mắt sắc bén.
Trung Kiên có chiều cao nổi bật 1,91 m, ngang ngửa thủ môn Filip Nguyễn (1,92 m), hơn Đặng Văn Lâm (1,88 m). Đây được xem là lợi thế lớn của anh khi đảm nhận vai trò "người gác đền".
Trên Facebook có hơn 34.000 người theo dõi, thủ môn Trần Trung Kiên chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc trên sân tập và các trận đấu cùng đồng đội. Ở đời thường, anh thích đăng ảnh du lịch, khám phá những địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước.
Ngoài sân cỏ, Trung Kiên còn đặc biệt yêu thích bơi lội. Trong những chuyến du lịch, anh thỉnh thoảng ghi lại khoảnh khắc thả mình trên hồ bơi, ngắm hoàng hôn.
