Hôn phu của rich kid Chloe Nguyễn là ai?

Ngày 13/11, rich kid Chloe Nguyễn chia sẻ loạt hình kỷ niệm trong chuyến du lịch Nhật Bản - nơi cô được bạn trai cầu hôn sau 6 năm yêu. "Những khoảnh khắc ngày hôm ấy mà tôi sẽ nhớ mãi", cô viết. Trong đó, tấm hình ngọt ngào cùng hôn phu được cô chú thích: "Bức ảnh đầu tiên của chúng tôi với tư cách một cặp đã đính hôn".
Chồng sắp cưới của Chloe Nguyễn tên Phạm Minh Trí (biệt danh Zim). Trái ngược với bạn gái là beauty blogger đình đám với hơn 760.000 follow, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân, Zim lại là người kín tiếng.
Zim tốt nghiệp khoa Tâm lý học của Đại học London (ULC) và có thời gian làm việc tại lớp giao tiếp tiếng Anh tại TP.HCM. Là hôn phu của một trong những rich kid nổi tiếng Sài thành, nhiều người đoán gia thế của anh chắc hẳn cũng "không phải dạng vừa". Trên trang Instagram cá nhân có hơn 26.000 người theo dõi, anh luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu.
Suốt thời gian hẹn hò, Zim luôn đồng hành cùng bạn gái trong mọi hoạt động của cô, tháp tùng nửa kia tham gia các sự kiện lớn. Anh được nhận xét có ngoại hình sáng, xứng đôi với Chloe về cả học thức lẫn phong cách sống.
Trong một bài đăng trên Story Instagram, Chloe từng tiết lộ cảm nghĩ về Zim rằng: "Có rất nhiều thứ để nói về anh nhưng mình sẽ chỉ ra vài điểm bất kỳ thôi. Anh bình tĩnh và luôn tìm ra hướng giải quyết cho mọi thứ. Một người không bao giờ phán xét. Một thầy giáo tốt. Trên hết yêu mình dù đôi lúc mình còn không yêu bản thân".
Những người theo dõi hành trình yêu của cặp đôi có lúc nhận xét Zim là anh chàng "mê bạn gái". Phần lớn bài đăng trên trang cá nhân của Zim là ảnh chụp chung với người yêu, những lần du lịch cùng cô đến nhiều nơi trên thế giới. Cả hai đặc biệt yêu thích văn hóa Nhật Bản và nhiều lần tới đất nước này.
Chloe Nguyễn, tên thật Nguyễn Cao Quỳnh Anh (sinh năm 1997), là con gái doanh nhân Nguyễn Cao Trí. Cô từng là sinh viên ngành Kinh tế & Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam. Cô bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung từ năm 2015, chọn hướng đi riêng với các video về làm đẹp, phong cách sống và thời trang.
Sau lời cầu hôn gây chú ý, hôn lễ của nàng rich kid Sài thành với nửa kia được những người theo dõi mong chờ.
