Hot girl Địa ngục độc thân lộ ảnh gây bão

Nổi tiếng qua show hẹn hò Địa ngục độc thân, Lee Nadine khiến nhiều người bất ngờ khi lộ bức ảnh tình tứ bên một doanh nhân, được cho là bạn trai cô.

Ngày 15/11, tài khoản X của chàng trai tên Paik Michael gây chú ý khi đăng tải bức ảnh bên hot girl show hẹn hò Lee Nadine. Trong hình, cặp đôi dựa vào nhau thân mật, cùng chụp ảnh trước gương.

"All negative thoughts have been purged. Eternal sunshine of the spotless mind", anh chú thích bức hình. (tạm dịch: Mọi ý nghĩ tiêu cực đã được gột sạch. Ánh sáng vĩnh hằng của một tâm trí không vương bụi).

Bức ảnh gây bão của hot girl Lee Nadine. Ảnh: @paik_michael/X.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền với gần 340.000 lượt xem. Phần lớn dân mạng, đặc biệt là khán giả từng theo dõi chương trình hẹn hò nổi tiếng Địa ngục độc thân, tỏ ra bất ngờ khi lần đầu thấy Lee Nadine công khai tình tứ với một chàng trai đến vậy. Bài đăng của Michael cũng được nhiều người ngầm hiểu như tuyên bố chuyện hẹn hò.

Trong khi đó, tài khoản Instagram cá nhân có 1,3 triệu người theo dõi của Nadine chưa có động thái mới. Dưới bài đăng gần nhất của cô, hàng loạt người theo dõi tràn vào bình luận tò mò về anh chàng điển trai bên cô trong bức ảnh.

Trên mạng xã hội, thông tin về Michael không có nhiều. Anh chủ yếu chia sẻ các bài đăng liên quan đến tiền điện tử và quảng cáo bản thân là một huấn luyện viên kinh doanh. Theo trang Linkedin, anh dường như đang điều hành doanh nghiệp riêng có tên Paik Media LLC.

Lee Nadine (sinh năm 2000) là một trong những thí sinh nổi bật của show hẹn hò Địa ngục độc thân mùa 2 dù không thành đôi với chàng trai nào.

Lee Nadine được ngưỡng mộ nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và học vấn ấn tượng. Ảnh: @deeenerss/Instagram.

Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài thời thượng, cao hơn 1,7 m và học vấn ấn tượng khi từng trúng tuyển các ngôi trường nổi tiếng như Yale, Princeton, Harvard. Cô lựa chọn chuyên ngành khoa học thần kinh và khoa học máy tính tại Harvard.

Để thi đỗ ngôi trường này, Nadine cho biết cô học thêm khoảng 7-8 tiếng sau khi tan học, nhiều hôm thức đến 2-3h sáng. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng duy trì các hoạt động ngoại khóa hay thú vui khác như tình nguyện viên hay tham gia các câu lạc bộ với bạn bè.

Tháng 5 vừa qua, Nadine thông báo tốt nghiệp đại học song chưa tiết lộ về mục tiêu nghề nghiệp. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường bên gia đình, bạn bè và tham dự các sự kiện.