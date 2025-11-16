Streamer Hàn hét vào tai khách đang ngủ ở phòng tắm hơi lúc nửa đêm

Một YouTuber bị phạt vì cản trở hoạt động kinh doanh khi đánh thức những khách đang ngủ tại một jjimjilbang (phòng xông hơi kiểu Hàn Quốc) trong lúc livestream.

Streamer bị phạt vì hét vào tai khách hàng đang ngủ tại jjimjilbang (phòng tắm hơi Hàn Quốc). Ảnh chụp màn hình.

Tòa án địa phương Incheon (Hàn Quốc) tuyên phạt nam streamer 7 triệu won (khoảng 4.800 USD ) vì tội cản trở kinh doanh. Người này đồng thời cũng đang bị xét xử trong một vụ án khác về cáo buộc sản xuất nội dung có yếu tố bóc lột tình dục trẻ vị thành niên, vi phạm Luật Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên, theo Korea JoongAng Daily.

Theo cáo trạng, vào 23h46 ngày 26/6 tại một jjimjilbang ở quận Gyeyang (Incheon), nam YouTuber đã tiếp cận những khách đang ngủ hoặc nghỉ ngơi rồi hét thẳng vào tai họ, khiến cơ sở kinh doanh bị gián đoạn trong khoảng 20 phút.

Thời điểm đó, người đàn ông đang livestream với tiêu đề “Đánh thức tất cả khách đang ngủ trong jjimjilbang”. Anh ta cũng quát những người nhìn mình, nói những câu như: “Nhìn gì? Lo việc của mình đi”.

Tòa án cho biết: “Bị cáo dường như quá ám ảnh việc thu hút sự chú ý bằng nội dung gây sốc cho buổi phát sóng”. Tuy nhiên, anh ta đã bồi thường 5 triệu won cho chủ phòng xông hơi và đạt được thỏa thuận dân sự; phía bị hại cũng không yêu cầu xử lý thêm, nên được xem xét giảm nhẹ.

Tòa nói thêm: “Tuy vậy, việc bị cáo quay lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại và phát trực tiếp trên YouTube, cùng với tiền án về xúc phạm, phỉ báng và hành hung từ năm 2019, đã ảnh hưởng nặng đến mức hình phạt”.