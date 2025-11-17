Nước lũ dâng ngang nóc chợ ở Huế, tiểu thương không kịp trở tay

Mưa lớn liên tiếp khiến nước lũ đổ về khu vực chợ Phong Mỹ (TP Huế) dâng nhanh, gây thiệt hại nhiều hàng hóa, tài sản của tiểu thương.

Chợ Phong Mỹ ngập gần chạm mái trong sáng 17/11.

Ngày 17/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh tượng ngập sâu tại khu vực chợ Phong Mỹ (phường Phong Điền, thành phố Huế) sau những trận mưa lớn liên tiếp.

Nhìn từ phía trước chợ, nước đã dâng cao chạm nóc một số kiosk của tiểu thương, không thể nhìn thấy hình dạng. Đây cũng là lần thứ 4 khu vực này bị ngập lụt trong khoảng 1 tháng qua.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Trần Văn Trí (sống tại phường Phong Thái), người ghi lại hình ảnh, cho biết từ khoảng 2h sáng cùng ngày, khu vực chợ đã bắt đầu bị ngập do nước lũ đổ về nhanh. Một số tiểu thương nhanh chóng ra di dời, kê cao hàng hóa cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

"Tuy nhiên, nước lên nhanh quá, nhiều người không kịp trở tay, một số người kê cao được hàng thì với mực nước đó cũng ngập hỏng cả rồi. Không ngờ nước lên cao vậy", anh nói.

Anh cho biết thêm chợ Phong Mỹ chủ yếu bán các loại nông sản, gia vị, thực phẩm khô ở địa phương, không kinh doanh quá nhiều đồ điện tử giá trị.

Nước dâng nhanh, nhiều tiểu thương trong chợ không kịp di dời hàng hóa.

Khoảng 8h-10h ngày 17/11, mực nước đạt đỉnh sau đó xuống dần từ 12h. Đến khoảng 15h, nước đã hạ xuống khoảng 30 cm so với sáng cùng ngày. Địa phương vẫn tiếp tục có mưa theo từng đợt.

Anh Trí cho hay so với những lần ngập gần nhất ở khu vực chợ Phong Mỹ, mực nước sáng 17/11 cao hơn cả. May mắn là nước lên nhanh song cũng rút khá nhanh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Trung tá Văn Công Minh, Trưởng Công an phường Phong Điền, cho biết vì nằm ở khu vực trũng thấp, chợ Phong Mỹ hàng năm thường xảy ra ngập lụt. Ở trận ngập rạng sáng 17/11, khi nắm được tình hình, các tiểu thương và một số lực lượng tổ an ninh trật tự cơ sở đã phối hợp ứng phó, di dời tài sản.

Trước đó, từ ngày 16/11, tại nhiều khu vực ở Huế có mưa lớn trở lại. Tính đến 6h ngày 17/11, mực nước sông Hương tại trạm Dã Viên là 2,69 m, trên báo động 2 là 0,69 m; sông Bồ tại trạm Tứ Phú là 4,55 m trên báo động 3. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, lượng mưa sẽ tăng trở lại trong trưa, chiều và đêm 17/11.

