Toàn cảnh Huế tái ngập lần 4, mưa lũ bủa vây Quảng Trị, Khánh Hòa

  • Thứ hai, 17/11/2025 19:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người dân Huế ngán ngẩm cảnh lụt lần thứ tư chỉ trong một tháng. Ở Khánh Hòa, Quảng Trị mưa dồn dập khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây nguy cơ ngập diện rộng và sạt lở.

Sạt lở bất ngờ cuốn sập nhà dân ở Quảng Trị Sạt lở đất bên Quốc lộ 9 bất ngờ khiến nhà dân sập, nhiều hộ ở Quảng Trị phải khẩn cấp sơ tán. May mắn không có thiệt hại về người.
mua lu mien trung anh 1

Ngày 17/11, tiếng còi hú cảnh báo lũ lụt một lần nữa vang lên tại TP Huế. Đây là lần thứ 4 trong vòng một tháng địa phương chứng kiến trận ngập trên diện rộng. Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long vào lúc 10h sáng cùng ngày lên mức 2,81 m, vượt báo động 2 0,81 m. Hình ảnh chụp một nhánh sông Hương lúc 13h ngày 17/11. Ảnh: Kelvin Long.

mua lu mien trung anh 2

Các tuyến đường trũng ở Huế như Lê Quý Đôn, vòng xuyến Hùng Vương tiếp tục ngập sâu. Trời tạnh mưa vào ban trưa như "khoảng nghỉ" để người dân mua sắm, chuẩn bị lương thực cho những ngày mưa lớn sắp tới. Hình ảnh chụp công viên bờ Hồ lúc 13h ngày 17/11. Ảnh: Kelvin Long.

mua lu mien trung anh 3

Dưới chân cầu Đông Ba, đường Nguyễn Chí Thanh, người dân đưa xe máy lên đậu trên cầu chống lũ. Sau 3 lần sửa xe vì các đợt ngập trước đó, anh Hùng Dũng (35 tuổi, ngụ phường Vỹ Dạ) quyết định mang xe ra cầu Đông Ba từ khi nghe tiếng còi cảnh báo lũ. Tuy nhiên, anh Hùng Dũng nghĩ rằng đây chỉ là phương án tạm thời bởi tình hình thời tiết phức tạp vào cuối tháng 11. Hình ảnh chụp dưới chân cầu Đông Ba lúc 14h30 ngày 17/11. Ảnh: Quốc Anh.

mua lu mien trung anh 4

Nhân viên văn phòng, người lao động vật vã về nhà sau trận mưa sáng 17/11. Hình ảnh chụp đường Huỳnh Thúc Kháng trong biển nước lúc 13h cùng ngày. Ảnh: Kelvin Long.

mua lu mien trung anh 5

Nước ngập không gian nhà vườn của Phủ Công Chúa Ngọc Sơn lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Quốc Anh.

mua lu mien trung anh 6

Cổng Cung An Định đường Phan Đình Phùng ngập đến nửa bánh xe lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Quốc Anh.

mua lu mien trung anh 7

Đường vào khu di tích lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ngập sâu lúc 9h05 ngày 17/11. Người dân, lực lượng cứu hộ buộc di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Nguyễn TA Phong.

mua lu mien trung anh 8

Chủ một quán cà phê gần cầu đập đá đứng nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy lúc 16h ngày 17/11. Nói với Tri Thức - Znews, người này cho biết phải liên tục túc trực tại quán để canh quét bùn non, nước khi mực nước có dấu hiệu xuống thấp. 3 lần chạy lũ trước đó cho chị không ít kinh nghiệm nhưng để lại thiệt hại đáng kể vào những ngày mưa gió. Ảnh: Quốc Anh.

mua lu mien trung anh 9

Trong khi đó, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp, nhiều nơi ở Khánh Hòa ngập sâu. Tại Nha Trang, nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, đặc biệt là khu vực gần sông Cái và vùng trũng như đường 23 Tháng 10, Nguyễn Khuyến, 2 Tháng 4. Hình ảnh chụp xã Suối Hiệp trên cao lúc 12h30 ngày 17/11. Ảnh: Ken Huy.

mua lu mien trung anh 10mua lu mien trung anh 11

TP Nha Trang "thất thủ" tại nhiều tuyến đường. Trong đó, phường Ba Ngòi là một trong số khu vực ngập sâu bậc nhất thành phố. Ông Nguyễn Quốc Bảo - Bí thư phường Ba Ngòi - cho biết địa phương đang huy động lực lượng cứu trợ bà con ở vùng trũng. Mực nước lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay, một số buộc cố thủ trên mái nhà. Hình ảnh chụp lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Quốc Bảo.

mua lu mien trung anh 12

Tuyến đường huyết mạch qua xã Vĩnh Phương bị ngập sâu. Hình ảnh chụp lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Amazing Nha Trang.
mua lu mien trung anh 13mua lu mien trung anh 14mua lu mien trung anh 15mua lu mien trung anh 16

Mực nước sông Cái dâng nhanh sát mép cầu Thành lúc 16h chiều 17/11. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin lũ khẩn cấp. Nước sông Cái tại trạm thủy văn Đồng Trăng là 12,20 m, trên báo động 3 là 1,20 m vào chiều cùng ngày. Người dân sinh sống tại xã Diên Khánh, nằm gần sông ngập lên đến nửa mét. Ảnh: Amazing Nha Trang.

mua lu mien trung anh 17

Chiều 17/11, nước lũ bủa vây nhiều khu vực ở Quảng Trị. Một số khu vực ngập sâu chẳng hạn Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn gần sông Thạch Hãn, trung tâm dịch vụ thuộc UBND phường Quảng Trị. Hình ảnh chụp khoảng 16h ngày 17/11 ở bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn. Ảnh: Nguyễn Duy Hùng.

Tài xế tự ý vượt ngầm giữa lũ xiết ở Quảng Trị Dù đã có rào chắn cảnh báo ngập sâu, một tài xế xe tải ở Quảng Trị vẫn tự ý vượt qua ngầm tràn A Rông Trên và bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

