Toàn cảnh Huế tái ngập lần 4, mưa lũ bủa vây Quảng Trị, Khánh Hòa

Dưới chân cầu Đông Ba, đường Nguyễn Chí Thanh, người dân đưa xe máy lên đậu trên cầu chống lũ. Sau 3 lần sửa xe vì các đợt ngập trước đó, anh Hùng Dũng (35 tuổi, ngụ phường Vỹ Dạ) quyết định mang xe ra cầu Đông Ba từ khi nghe tiếng còi cảnh báo lũ. Tuy nhiên, anh Hùng Dũng nghĩ rằng đây chỉ là phương án tạm thời bởi tình hình thời tiết phức tạp vào cuối tháng 11. Hình ảnh chụp dưới chân cầu Đông Ba lúc 14h30 ngày 17/11. Ảnh: Quốc Anh.