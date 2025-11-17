Toàn cảnh Huế tái ngập lần 4, mưa lũ bủa vây Quảng Trị, Khánh Hòa

|
Ngày 17/11, tiếng còi hú cảnh báo lũ lụt một lần nữa vang lên tại TP Huế. Đây là lần thứ 4 trong vòng một tháng địa phương chứng kiến trận ngập trên diện rộng. Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long vào lúc 10h sáng cùng ngày lên mức 2,81 m, vượt báo động 2 0,81 m. Hình ảnh chụp một nhánh sông Hương lúc 13h ngày 17/11. Ảnh: Kelvin Long.
|
Các tuyến đường trũng ở Huế như Lê Quý Đôn, vòng xuyến Hùng Vương tiếp tục ngập sâu. Trời tạnh mưa vào ban trưa như "khoảng nghỉ" để người dân mua sắm, chuẩn bị lương thực cho những ngày mưa lớn sắp tới. Hình ảnh chụp công viên bờ Hồ lúc 13h ngày 17/11. Ảnh: Kelvin Long.
|
Dưới chân cầu Đông Ba, đường Nguyễn Chí Thanh, người dân đưa xe máy lên đậu trên cầu chống lũ. Sau 3 lần sửa xe vì các đợt ngập trước đó, anh Hùng Dũng (35 tuổi, ngụ phường Vỹ Dạ) quyết định mang xe ra cầu Đông Ba từ khi nghe tiếng còi cảnh báo lũ. Tuy nhiên, anh Hùng Dũng nghĩ rằng đây chỉ là phương án tạm thời bởi tình hình thời tiết phức tạp vào cuối tháng 11. Hình ảnh chụp dưới chân cầu Đông Ba lúc 14h30 ngày 17/11. Ảnh: Quốc Anh.
|
Nhân viên văn phòng, người lao động vật vã về nhà sau trận mưa sáng 17/11. Hình ảnh chụp đường Huỳnh Thúc Kháng trong biển nước lúc 13h cùng ngày. Ảnh: Kelvin Long.
|
Nước ngập không gian nhà vườn của Phủ Công Chúa Ngọc Sơn lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Quốc Anh.
|
Cổng Cung An Định đường Phan Đình Phùng ngập đến nửa bánh xe lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Quốc Anh.
|
Đường vào khu di tích lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ngập sâu lúc 9h05 ngày 17/11. Người dân, lực lượng cứu hộ buộc di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Nguyễn TA Phong.
|
Chủ một quán cà phê gần cầu đập đá đứng nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy lúc 16h ngày 17/11. Nói với Tri Thức - Znews, người này cho biết phải liên tục túc trực tại quán để canh quét bùn non, nước khi mực nước có dấu hiệu xuống thấp. 3 lần chạy lũ trước đó cho chị không ít kinh nghiệm nhưng để lại thiệt hại đáng kể vào những ngày mưa gió. Ảnh: Quốc Anh.
|
Trong khi đó, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp, nhiều nơi ở Khánh Hòa ngập sâu. Tại Nha Trang, nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, đặc biệt là khu vực gần sông Cái và vùng trũng như đường 23 Tháng 10, Nguyễn Khuyến, 2 Tháng 4. Hình ảnh chụp xã Suối Hiệp trên cao lúc 12h30 ngày 17/11. Ảnh: Ken Huy.
TP Nha Trang "thất thủ" tại nhiều tuyến đường. Trong đó, phường Ba Ngòi là một trong số khu vực ngập sâu bậc nhất thành phố. Ông Nguyễn Quốc Bảo - Bí thư phường Ba Ngòi - cho biết địa phương đang huy động lực lượng cứu trợ bà con ở vùng trũng. Mực nước lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay, một số buộc cố thủ trên mái nhà. Hình ảnh chụp lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Quốc Bảo.
|
Tuyến đường huyết mạch qua xã Vĩnh Phương bị ngập sâu. Hình ảnh chụp lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Amazing Nha Trang.
Mực nước sông Cái dâng nhanh sát mép cầu Thành lúc 16h chiều 17/11. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin lũ khẩn cấp. Nước sông Cái tại trạm thủy văn Đồng Trăng là 12,20 m, trên báo động 3 là 1,20 m vào chiều cùng ngày. Người dân sinh sống tại xã Diên Khánh, nằm gần sông ngập lên đến nửa mét. Ảnh: Amazing Nha Trang.
|
Chiều 17/11, nước lũ bủa vây nhiều khu vực ở Quảng Trị. Một số khu vực ngập sâu chẳng hạn Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn gần sông Thạch Hãn, trung tâm dịch vụ thuộc UBND phường Quảng Trị. Hình ảnh chụp khoảng 16h ngày 17/11 ở bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn. Ảnh: Nguyễn Duy Hùng.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.