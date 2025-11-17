Ngày thi đấu căng não của nữ cơ thủ sinh năm 2005 ở TP.HCM

|
Tôi là Trần Ngọc Thảo Nguyên (sinh năm 2005), sinh viên trường Đại học Văn Lang, hiện là VĐV thi đấu bán chuyên billiards tại TP.HCM. Tháng 12 này, tôi sẽ tham gia tranh tài tại Giải Vô địch của Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF).
|
Một tháng trước giải HBSF, tôi bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao, đồng thời liên tục thi các giải phong trào để duy trì cảm giác cơ và cọ xát thực chiến. Một trong số đó là cuộc thi giữa các nữ cơ thủ trên địa bàn do một hệ thống billiards tổ chức vào ngày 12/11.
|
Mỗi lần thi đấu, tôi đều xem đó là cơ hội để thử thách bản thân, để thấy mình trưởng thành hơn qua từng cú đánh, cho phép phạm sai lầm và quyết tâm đứng dậy sau thất bại.
|
Sáng ngày thi đấu, trời TP.HCM đổ mưa, tôi nghĩ đây là điềm lành. Buổi thi dời lại 30 phút so với dự kiến song tôi vẫn đến đúng giờ để làm quen bàn, thử vài cú đánh để cảm nhận mặt nỉ, độ trơn và độ nảy của bi.
|
Trận đấu đầu tiên, trước mặt tôi là một nữ cơ thủ đáng gờm. Một tay cơ lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm, từng nhiều lần vào sâu ở các giải quốc gia. Ở chị là sự điềm tĩnh của một tay cơ dày dạn. Sự vững vàng đó khiến tôi nể phục, nhưng cũng thôi thúc tôi phải chơi tỉnh táo hơn.
|
Tôi đặt mục tiêu đơn giản: thi đấu hết mình, không gồng ép, quan trọng nhất là giữ nhịp cảm xúc ổn định. Đối thủ mạnh, tôi chọn lối đánh chắc, chắt chiu từng cơ hội đặt bi thuận lợi.
|
Những lượt cơ đầu tiên, tôi đánh khá chệch choạc vì vẫn còn căng thẳng. Đối thủ kiểm soát bi tốt, tốc độ xử lý tình huống nhanh và gần như không mắc sai lầm ở những pha cơ bản. Tôi cố gắng hạn chế sơ suất để không trao cơ dễ ăn cho đối thủ.
|
Trong lúc căng thẳng, một pha ra cơ đẹp từ bàn thi kế bên, cả khán phòng ồ lên khiến tôi hơi mất tập trung. Sự dè chừng quá mức và nhiễu âm thanh làm tôi bị phân tâm. Một vài cú đánh thiếu lực và lệch góc đã "mở đường" cho đối phương ghi điểm rất gọn gàng.
|
Có một cú đánh tôi biết rõ góc phải đi, nhưng lực tay hơi mạnh khiến bi trượt mất vị trí đẹp, tôi tự trách mình trong vài giây. Tuy vẫn vào lỗ nhưng lại đẩy con bi tiếp theo vào thế khó.
|
Trận đấu kết thúc với chiến thắng sít sao nghiêng về tôi, sau gần 15 lượt. Thắng lợi ở trận mở màn giúp tôi tiến bước, nhưng quan trọng hơn là cảm giác bản thân đã thật sự làm chủ được tâm lý.
|
Bước vào trận đấu buổi chiều, nhờ ổn định tâm lý, tôi liên tiếp thắng trận vòng loại rồi đến bán kết.
|
Ở trận tranh top 3, tôi tiếp tục gặp đối thủ "trên cơ". Trong một pha bất cẩn, tôi vô tình điều bi có lợi cho đối phương. Không khí trở nên căng thẳng theo đúng nghĩa. Kết quả chung cuộc không nghiêng về phía tôi, song trận đấu giúp tôi thấy rõ giới hạn của bản thân đang ở đâu.
|
Dù là giải phong trào, tôi vẫn nghiêm túc, xem đây cơ hội để thử thách bản thân, rèn tâm lý và cọ xát với nhiều lối đánh khác nhau, chuẩn bị cho giải đấu của Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM.
|
Hiện tại, tôi xem môn thể thao này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi có thể đắm chìm trong sự đối kháng, tỉ mỉ và chỉn chu trong từng đường cơ. Ngoài ra, định kiến bộ môn chỉ dành cho nam giới càng thôi thúc tôi muốn chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể chơi billiards hay và đẹp.
|
Sau giải đấu, khoảng 19h, tôi tiếp tục di chuyển đến một cơ sở billiards trên đường Pasteur (phường Xuân Hòa), để quay video xây dựng kênh cá nhân và hỗ trợ truyền thông cho thầy giáo.
|
Trong hành trình theo đuổi đam mê, tôi luôn nhận được sự ủng hộ từ người yêu. Anh hỗ trợ tôi từ việc nhỏ như lắp cơ, chuẩn bị gậy, đưa đón tôi sau mỗi buổi tập. Thỉnh thoảng anh vẫn tỏ ra bất ngờ khi nhìn lại quá trình học và thi đấu billiards của tôi. Anh không ngờ tôi có thể nghiêm túc đến vậy.
|
Hoàn thành quay video là lúc lớp học tâm lý bắt đầu. Buổi học diễn ra tại tầng 3 để giữ bầu không khí yên tĩnh, tách biệt hẳn tiếng bi lách tách phía dưới. Lớp khoảng hơn mười học viên. Các bạn học đều là những gương mặt quen thuộc, trình độ đa dạng từ bán chuyên đến chuyên nghiệp.
|
Tôi nhận ra bản thân thường bị cuốn theo cảm xúc trong những khoảnh khắc quyết định: chỉ một cú đánh sai hoặc một pha chạy bi không như ý cũng đủ khiến nhịp tim tăng nhanh, tay run nhẹ và đầu óc bắt đầu trống rỗng.
|
Để giải quyết điểm lo lắng này, thầy giáo khuyên tôi nên ép bản thân nghiêm túc trong bất kỳ buổi tập nào để làm quen với cảm giác căng thẳng khi tranh tài.
|
Nhiều người nghĩ chơi billiards thì phải giữ mặt lạnh, càng ít bộc lộ cảm xúc càng tốt. Nhưng qua buổi học tâm lý và trải nghiệm thi đấu, tôi nhận ra điều ngược lại, cảm xúc không phải thứ để kìm nén, mà cần được nhận diện và giải phóng đúng cách.
|
Sau buổi học tâm lý, tôi tiếp tục ở lại khoảng 40 phút để luyện tập điều bi và phân tích tình huống. Thầy giao cho tôi nhiều bài tập nhỏ: chạy bi một băng, hai băng, kiểm soát tốc độ, đi chấm... Những bài tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ cần lệch một chút là toàn bộ thế bi sau đó bị phá hỏng.
|
Gần 3 năm theo đuổi billiards, tôi vẫn duy trì thói quen luyện tập cường độ cao như vậy, khoảng 8-10 tiếng/ngày vào những ngày thư thả. Thoạt đầu, gia đình và người yêu có phần nghi ngờ, không tin rằng tôi có thể gắn bó lâu dài với billiards. Nhưng khi thấy tôi nghiêm túc đầu tư, kiên trì luyện tập và tiến bộ, mọi người dần thay đổi và ủng hộ tôi nhiều hơn.
|
Billiards dạy tôi trưởng thành theo cách bình tĩnh trước áp lực, bền bỉ trước khó khăn. Thầy giáo nhận xét con đường phía trước của tôi vẫn dài, nhưng từng cú đánh chuẩn xác lúc tập luyện là bước đệm để tôi tiến gần hơn với ước mơ trở thành cơ thủ chuyên nghiệp trong tương lai.