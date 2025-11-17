Ngày thi đấu căng não của nữ cơ thủ sinh năm 2005 ở TP.HCM

Gần 3 năm theo đuổi billiards, tôi vẫn duy trì thói quen luyện tập cường độ cao như vậy, khoảng 8-10 tiếng/ngày vào những ngày thư thả. Thoạt đầu, gia đình và người yêu có phần nghi ngờ, không tin rằng tôi có thể gắn bó lâu dài với billiards. Nhưng khi thấy tôi nghiêm túc đầu tư, kiên trì luyện tập và tiến bộ, mọi người dần thay đổi và ủng hộ tôi nhiều hơn.