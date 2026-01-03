Mẹo giúp 12 con giáp đuổi vận xui, hút tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026

Một chút điều chỉnh nhỏ trong trang trí nhà ở hay màu sắc trang phục đều giúp các con giáp có thêm vận may, cản bớt xui xẻo trong năm mới này.

Năm Ngọ mang nhiều năng lượng mạnh mẽ. Ảnh: Rio Negro.

Năng lượng "Song Hỏa" của năm Bính Ngọ tượng trưng cho mùa hè rực rỡ và ánh nắng chói chang. Theo phong thủy, năng lượng bùng nổ này dù mang đến nhiều cơ hội cho sự phát triển, song tiềm ẩn những nguy cơ nếu phong thủy cá nhân của bạn không tương thích.

"Lửa" là nguyên tố duy nhất hiện hữu trong biểu đồ năm Ngọ này, vì vậy sự trưởng thành về mặt cảm xúc và xây dựng thói quen cân bằng sẽ rất tốt. Giữ vững lập trường sẽ là chìa khóa cho sự thành công trong năm 2026.

Dưới đây là những dự báo dành cho 12 con giáp, về những điều cần cẩn trọng để đạt được thành công trong năm Bính Ngọ, theo Times of India.

Tuổi Tý

Chuột là con giáp đối đầu mạnh mẽ với Ngựa trong bộ Tứ hành xung, bởi vậy 2026 sẽ là khoảng thời gian "xung đột" của người tuổi Tý, khiến họ cảm thấy mọi thứ đi ngược với những gì họ muốn làm.

Để tiết kiệm năng lượng, tuổi Tý không nên thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc sống, tránh tham gia vào các hoạt động đầu tư mang tính đầu cơ, mạo hiểm. Về mặt phong thủy, hãy chú ý đến hướng Bắc của ngôi nhà - đảm bảo nơi đó yên tĩnh và gọn gàng.

Tuổi Sửu

2026 sẽ là thời điểm người tuổi Sửu gặt hái thành công từ những nỗ lực, sự chăm chỉ và kiên trì của mình. Sự ổn định sẽ là phương châm hành động của bạn trong suốt năm.

Đây sẽ là năm tuổi Sửu gặt hái được thành công.

Tuy nhiên, nguyên tố Đất cai trị của tuổi Sửu khi gặp Lửa sẽ khiến bạn gặp một số thời điểm bất ổn. Lời khuyên phong thủy là hãy dùng những món đồ mang màu sắc của nguyên tố Đất như vàng mù tạt, màu đất nung để giữ cho bản thân luôn vững vàng khi xung quanh hỗn loạn.

Tuổi Dần

Là "tam hợp" với Ngọ, tuổi Dần năm nay sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời. Bạn sẽ là trung tâm của sự chú ý, không chỉ thu hút mà còn khuếch đại sự công nhận và thăng tiến sẽ đến với bạn.

Song, năng lượng Hỏa mạnh mẽ có thể khiến ngọn lửa của sự tức giận bùng nổ, hãy cẩn trọng với nó. Tuổi Dần nên lưu tâm đến việc giữ tâm bình tĩnh.

Mẹo phong thủy là hãy đặt một thác nước nhỏ hoặc bát nước sạch ở phía Đông phòng khách để đảm bảo "ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết" không biến thành "lửa giận dữ".

Tuổi Dần cần kiểm soát cảm xúc để tránh giận dữ khi gặp năng lượng Hỏa.

Tuổi Mão

Năm 2026 mang đến nhịp sống chậm hơn một chút sau những ngày hối hả, nhưng tuổi Mão vẫn sẽ cảm thấy sự náo nhiệt là cảm giác chủ đạo trong năm Ngọ. Điều cần lưu ý là giữ bình tĩnh trong nội tâm.

Hãy chọn tông xanh dịu cho phòng ngủ. Việc bổ sung yếu tố Nước trong nội thất cũng giúp bạn bình tĩnh và ngủ ngon hơn.

Tuổi Thìn

Bính Ngọ 2026 được xem là năm của sự phân tán và dịch chuyển, năng lượng Hỏa thúc đẩy khả năng tiềm tàng của người tuổi Thìn. Do đó, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn gặp gỡ những người mới.

Tuy nhiên, bạn cũng sẽ tiêu tốn chi phí ẩn ở một mức độ nào đó. Mẹo phong thủy là đặt tiền xu và Tỳ Hưu ở lối ra vào nhà để bảo vệ tiền bạc, tránh mất mát trong năm Ngọ.

Tuổi Tỵ

Trong năm 2025, người tuổi Tỵ có chút kiệt sức. Vì vậy, 2026 là năm chủ đạo cho sự nghỉ ngơi và phục hồi. Bạn có thể biến đổi yếu tố Hỏa thành lợi thế của mình, nhưng đừng quá nuông chiều bản thân.

Tuổi Tỵ sẽ có thời gian phục hồi sau quãng thời gian nhiều biến động của năm cũ.

Về mặt phong thủy, hãy chú ý đến khu vực hướng Đông Nam của nhà. Thêm một loại cây tươi tốt ở khu vực này giúp nuôi dưỡng Hỏa, từ đó giúp tăng cường sức khỏe và năng lượng của bạn.

Tuổi Ngọ

Đây là năm phạm Thái Tuế của người tuổi Ngọ. Nhiều người tin rằng "năm tuổi" sẽ có nhiều may mắn, song thực tế là có không ít khó khăn và vận hạn. Bạn có cảm nhận được rất nhiều năng lượng, nhưng cần có cách để giải tỏa nó.

Để gặp may mắn, hãy mặc màu đỏ. Nhưng để tránh bị choáng ngợp bởi năng lượng dư thừa, hãy giữ tông màu ở mức trung tính. Năm nay, đừng làm bất kỳ công việc nào ở khu vực phía Nam.

Tuổi Mùi

Mùi là người bạn đồng hành của Ngọ. Vì vậy, 2026 sẽ là một năm bình an, tràn ngập yêu thương đối với người tuổi Mùi. Bạn cũng sẽ gặp được quý nhân. Với những ai đang tìm kiếm bạn đời hoặc người dẫn dắt, đây chính là thời điểm tuyệt vời.

Để thu hút thêm tài vận, hãy đặt hoa tươi ở hướng Bắc hoặc Tây Nam của nhà - giúp có thêm những mối quan hệ tốt đẹp.

Tuổi Thân

Trí óc nhanh nhạy của người tuổi Thân sẽ được phát huy tối đa trong năm Bính Ngọ 2026. Bạn sẽ tìm ra giải pháp nhanh chóng cho những vấn đề tồn đọng lâu năm.

Tuy nhiên, yếu tố Kim của tuổi Thân có thể bị áp đảo mới Hỏa. Do đó, hãy kết hợp các yếu tố Kim - như đồng thau hoặc đồ trang trí màu xám - ở hướng Tây để tăng cường sức mạnh cá nhân trong năm đầy biến động này.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể cảm thấy chút "xung đột" trong năm 2026. Sự khó đoán của năng lượng tuổi Ngọ đôi khi gây thách thức, nhưng bạn có thể thích nghi.

Người tuổi Dậu nên lưu ý để nơi làm việc gọn gàng, dùng đá thạch anh trong suốt giúp tăng cường sự minh mẫn.

Lời khuyên phong thủy là giữ bàn làm việc gọn gàng, đặt một viên đá thạch anh trong suốt lên đó. Cách này có thể giúp bạn tăng cường sự minh mẫn, xua tan căng thẳng trong văn phòng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đang ở thời điểm tốt nhất từng có, khi nằm trong bộ tam hợp Dần - Ngọ - Tuất. Đây sẽ là năm hạnh phúc, ấm áp, trọn vẹn về cả gia đình, sức khỏe và tiền bạc.

Để có thêm vận may, đã đến lúc làm mới phòng khách của bạn, bằng cách sử dụng những gam màu đất ấm áp, dễ chịu - tạo nơi trú ngụ cho may mắn, tài lộc.

Tuổi Hợi

Năm 2026, người tuổi Hợi sẽ tìm kiếm "con đường trung đạo". Là một cung thuộc nguyên tố Nước, bạn đã chuẩn bị rất tốt để đối diện năm Hỏa.

Lời khuyên phong thủy là hãy làm cho "góc tài lộc" ở phía Đông Nam căn nhà trở nên sống động hơn với một tiểu cảnh - giúp tài chính dồi dào, và thậm chí có thể sinh lời.