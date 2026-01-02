TikToker triệu fan lên tiếng khi cơ ngơi bốc cháy ngay ngày đầu năm

Tối 1/1, xưởng sơn của hai TikToker kênh Sơn lại cuộc đời (Hà Nội) bốc cháy. May mắn không có thiệt hại về người.

Ngay ngày đầu năm, 1/1, cửa hàng sơn của hai TikToker kênh "Sơn lại cuộc đời" thuộc quận Hà Đông cũ (Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30, dù không gây thiệt hại về người song đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện cửa hàng cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. "Công ty đã chủ động đẩy hết hàng tồn kho trước khi sự việc xảy ra, nên mức độ thiệt hại không đáng kể", đại diện cho biết.

Xưởng sơn bị cháy ngay tối đầu năm. Ảnh: Sơn lại Cuộc Đời/Facebook.

Sáng 2/1, fanpage của cửa hàng cũng đã đăng tải nội dung thông báo, trấn an dân mạng trước tin đồn thất thiệt về việc chủ kênh "cố tình làm content", đồng thời gửi lời cảm ơn đến lời hỏi thăm, động viên của khách hàng và người theo dõi.

Theo thông báo, ngay khi vụ cháy được phát hiện, lực lượng công an và phòng cháy - chữa cháy đã kịp thời có mặt và xử lý nhanh chóng, không để vụ việc lan rộng.

Chia sẻ trên kênh TikTok có 1,1 triệu người theo dõi vào đêm 1/1, chủ kênh Sơn lại cuộc đời đã bày tỏ tinh thần lạc quan khi gặp câu chuyện không may.

"Có thể đây sẽ là một khởi đầu mới cho nhiều điều may mắn tới. Cảm ơn toàn bộ khách hàng những ngày qua đã mua sạch toàn bộ sản phẩm ủng hộ Sơn lại cuộc đời", bài đăng bày tỏ.

Chủ kênh Sơn lại cuộc đời gây chú ý với loạt content hài hước. Ảnh: Sơn lại cuộc đời/TikTok.

Clip ghi lại cảnh cửa hàng bị cháy rụi trong buổi tối cũng thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận khích lệ, động viên.

"Thương hai chú, mong hai chú sớm vực lại cửa hàng", "Của đi thay người, cháy mà không có thiệt hại về người cũng coi là may mắn vậy", "Cách các chú ấy đối mặt với sự cố thật đáng khâm phục, không uổng công cháu theo dõi và ủng hộ bấy lâu", dân mạng bày tỏ.

Sơn lại cuộc đời là kênh TikTok do hai anh em ruột tên Chiến và Thắng cùng lập nên, ban đầu xuất phát từ mục đích quảng bá cửa hàng kinh doanh sơn.

Với những tiểu phẩm hài hước, vui nhộn cùng lối diễn xuất thú vị, hai "ông chú trung niên" nhanh chóng lên xu hướng và thu hút hàng triệu người theo dõi. Ngoài kênh TikTok triệu fan, hai anh em cũng có hơn 260.000 người theo dõi trên Facebook.