Team châu Phi: Lindo không còn liên quan đến nhóm

Khi hình ảnh Lindo về Việt Nam gây chú ý, phía Team châu Phi lên tiếng khẳng định hoạt động của người này từ nay không còn liên quan đến nhóm.

Lindo là thành viên đời đầu của Team châu Phi. Ảnh: Quang Linh Vlogs/Facebook.

Sáng 31/12, hình ảnh Lindo check-in ở sân bay Nội Bài, thông báo sang thăm Việt Nam gây chú ý. Anh chàng người Angola từng là bạn thân thiết của Quang Linh Vlogs và thành viên đời đầu của Team châu Phi.

Sự xuất hiện của Lindo khiến nhiều người tò mò. Không ít fan theo dõi đặt câu hỏi về hoạt động của anh tại Việt Nam và liệu có liên quan gì đến lịch trình của các thành viên khác thuộc đội nhóm hay không.

Chiều cùng ngày, fanpage 1,2 triệu người theo dõi của Team châu Phi bất ngờ lên bài giải đáp những thắc mắc từ dân mạng. Theo đó, Lindo về Việt Nam không liên lạc với bất cứ ai trong team.

"Sau nhiều lần chủ động liên lạc nhưng không nhận được phản hồi từ phía Lindo nên phía team xin thông báo: Mọi hoạt động của Lindo từ giờ sẽ không còn liên quan đến Team châu Phi", bài viết nhấn mạnh.

Hình ảnh Lindo tại sân bay khi sang thăm Việt Nam. Ảnh: Arlindo Manuel Arlindo/Facebook.

Dòng trạng thái cùng lời lẽ dứt khoát từ đội ngũ của Quang Linh Vlogs sáng lập nhanh chóng gây chú ý, thu hút hàng nghìn lượt tương tác sau vài phút đăng tải. Dưới bài viết, một số người đồn đoán thành viên người Angola đã có hành động không đẹp khi người đứng đầu vướng vòng lao lý.

"Team liên lạc mà Lindo lơ luôn, gặp nạn một cái là không nhận anh em nữa à", "Chắc dứt áo ra đi rồi, không biết chuyến này sang có vấn đề gì không?", "Không biết nội bộ thế nào, dẫu sao vẫn quý Lindo, người anh em đã theo Quang Linh từ những ngày đầu", dân mạng bày tỏ.

Lindo (tên thật: Manuel Arlindo, sinh năm 1993) là một trong những thành viên đầu tiên của Team châu Phi, được nhiều người yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt khá và tính cách gần gũi, hài hước và chăm chỉ. Anh cũng là người được Quang Linh Vlogs dành nhiều sự giúp đỡ, từ dạy việc làm ăn, xây nhà, quay video YouTube đến tổ chức đám cưới.

Tháng 4, sau khi Quang Linh vướng vòng lao lý, Lindo khiến nhiều người thắc mắc khi ngừng đăng nội dung trên kênh YouTube cũ và lập kênh mới. Anh cho biết đang gặp khó khăn tài chính, thiếu thiết bị, song vẫn liên tục cập nhật nội dung ở kênh mới.

Đến tháng 9, trong một buổi livestream, Linh Philip (tên thật Đỗ Văn Linh), một thành viên khác của team, cho biết Lindo đã rời nhóm song không nói cụ thể lý do. Khi nhiều người thắc mắc tại trang cá nhân, chàng trai Angola cũng không phản hồi.

Khi lùm xùm kẹo rau củ Kera nổ ra, các thành viên nổi bật của Team châu Phi đều giữ im lặng trên mạng xã hội suốt thời gian dài. Nam Hoàng - anh rể Quang Linh - là người đầu tiên trở lại livestream bán hàng.

Cuối tháng 12, Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, cũng lần đầu trở lại livestream bán hàng trên kênh TikTok có hơn 766.000 người theo dõi. Buổi phát trực tiếp còn có sự hỗ trợ của Lương Đỗ - TikToker từng có thời gian đồng hành livestream bán hàng cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.