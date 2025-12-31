Bản án cay nghiệt phía sau 'cảnh ngoại tình viral nhất 2025'

Khoảnh khắc nam CEO đã có vợ nhưng vẫn thản nhiên ôm ấp cấp dưới ở concert lan truyền mạnh nhất năm 2025, đồng thời phơi bày sự tàn nhẫn của kỷ nguyên số.

Hồi tháng 7, đoạn video "kiss cam" tại concert Coldplay ở Mỹ lia trúng cảnh hai sếp cấp cao của công ty công nghệ Astronomer ôm nhau tình tứ được gọi là "màn bêu riếu công khai" gây sốc nhất năm 2025, theo News.com.au.

Khi đó, CEO Andy Byron và Kristin Cabot, Giám đốc nhân sự, bị bắt gặp ôm ấp và lắc lư theo nhạc. Khi cặp đôi nhận ra 66.000 người đều hướng mắt về phía mình, khuôn mặt của cả hai lập tức trở nên kinh hoàng và né tránh những ánh nhìn tò mò.

Gây bão toàn cầu

Nicole Reaney, Giám đốc điều hành và người sáng lập công ty quan hệ công chúng InsideOut PR, nhận định màn "tóm sống ngoại tình" của Byron và Cabot là "khoảnh khắc văn hóa đại chúng được quan tâm nhất trong năm".

Khoảnh khắc Andy Byron và Kristin Cabot bị "tóm sống" ngoại tình. Ảnh: Storyful.

Thời điểm đó, đoạn video nhận 77 triệu lượt xem và được giới truyền thông toàn cầu theo sát diễn biến mỗi ngày. Thậm chí đến giờ, sự việc vẫn còn được nhắc đến.

Một trong số lý do, theo Reaney, là mọi thứ diễn ra quá hài hước. Hai người trưởng thành lúng túng cúi xuống, hệt như những đứa trẻ mới biết đi chơi trốn tìm và hy vọng bản thân đã biến mất chỉ bằng cách bịt mắt lại.

Bên cạnh phản ứng ngây ngô, việc Coldplay "đánh tiếng" trêu đùa, ám chỉ đây là một vụ ngoại tình ngay trong chuyến lưu diễn toàn cầu hay danh tính của cặp nam - nữ chính được hé lộ là CEO và giám đốc nhân sự - cùng những hệ lụy sau đó - càng khiến clip lan truyền dữ dội.

"Tất cả đều là yếu tố gây sốc. Công chúng bắt chước một cách hài hước và câu chuyện cứ thế tiếp tục leo thang, thậm chí người nổi tiếng cũng 'cosplay' khiến nó có 'tuổi thọ' rất dài trên truyền thông", bà Nicole Reaney phân tích.

"Bản án" cay nghiệt

Sau khi đoạn video gây bão toàn cầu, ông Byron đã từ chức. Bà Cabot cũng rời vị trí một tuần sau đó. Theo Daily Mail, nữ Giám đốc nhân sự và chồng đã nộp đơn ly hôn một tháng sau vụ việc. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cả hai đã sống ly thân từ trước. Một người bạn thân của Cabot nói với People rằng họ chỉ là bạn bè.

"Không hề có chuyện ngoại tình. Việc ôm sếp ở một buổi hòa nhạc là không phù hợp và cô ấy đã nhận hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng bê bối, sụp đổ, mất việc làm - tất cả là không công bằng", người bạn nói.

Đến tận tháng 12, sau 5 tháng lùm xùm nổ ra, bà Cabot mới lần đầu lên tiếng. Trong bài phỏng vấn với The New York Times, cựu Giám đốc nhân sự Astronomer bộc bạch đoạn video "kiss cam" đã tàn phá cuộc sống của bà.

"Tôi đã đưa ra một quyết định tồi, uống vài lon High Noon và nhảy nhót, cư xử không đúng mực với sếp. Chuyện đó không hề nhỏ. Tôi đã nhận trách nhiệm và chấp nhận trả giá bằng cả sự nghiệp của mình", Cabot nói.

Nhưng ngay cả khi gần như đã mất tất cả, Cabot vẫn không thoát khỏi làn sóng chỉ trích nhắm vào mình suốt thời gian dài. Bà khẳng định ngay cả nếu mình thực sự có ngoại tình, đó cũng không phải chuyện của công chúng, đồng thời nhấn mạnh dù mình và sếp đều đã kết hôn, họ đều đang sống ly thân.

Thay vào đó, bà Cabot “trở thành meme” và phải hứng chịu vô số tin nhắn thù ghét do sự tò mò quá mức xoay quanh câu chuyện. “Chưa từng có một màn bêu riếu công khai nào như thế”, Josi Ensor, nhà báo của The New York Times, nhận định, “Ít nhất là trong kỷ nguyên mạng xã hội”.

Bà Cabot tiết lộ mình bị gán mác "kẻ phá hoại gia đình", bị người lạ la ó ngoài đường và ngay sau vụ việc đã phải trốn sang ở tạm tại một căn Airbnb.

