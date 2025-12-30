'Nữ hoàng máy xúc' thách thức định kiến ở Trung Quốc

Chia sẻ cuộc sống, công việc bên chiếc máy xúc độc đáo được phủ màu sơn hồng, dán hình Hello Kitty, người phụ nữ họ Zhang hút hơn 23.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Chiếc máy xúc độc đáo được Zhang đặt sơn riêng màu hồng. Ảnh cắt từ clip.

Zhang (35 tuổi), đến từ thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) bắt đầu học lái máy xúc từ năm 2019. Cô cho biết mình không tự nguyện bước vào nghề này mà là “bị cuộc sống ép buộc”, thậm chí đùa rằng chồng đã “lừa” cô theo nghề.

Dù làm việc trong lĩnh vực vốn được coi là vất vả, Zhang chia sẻ cô vẫn là một “cô gái nữ tính” và rất yêu màu hồng.

“Nếu phụ nữ lái máy xúc, tại sao không để nó trông giống như 'nhìn là biết phụ nữ điều khiển'?. Tôi yêu màu hồng nên đã đặt sơn riêng một chiếc máy xúc màu hồng", cô nói với South China Morning Post.

Theo Zhang, những người trong nghề đều biết một khi đã vào công trường, tài xế thường phải ngồi trên xe ít nhất 8, 9 tiếng mỗi ngày. Công việc rất nhàm chán và đơn điệu.

“Ngày nào cũng đối diện với máy móc lạnh lẽo và công trường bụi bặm thật sự rất mệt mỏi. Vì vậy tôi làm điều này để chiều lòng bản thân và khiến mình vui hơn", cô chia sẻ.

Zhang theo đuổi công việc lái máy xúc từ năm 2019. Ảnh: Douyin.

Trong một video đăng tải trên mạng, người phụ nữ được dân mạng ca ngợi là "nữ hoàng máy xúc" tự tin tuyên bố: “Ai nói máy xúc nhất định phải màu vàng? Ai nói sắt thép không thể có màu sắc dịu dàng? Tôi phải phá vỡ định kiến này. Tôi muốn chiếc máy của mình phản ánh sự lãng mạn và những bất ngờ ẩn giấu trong cuộc sống".

Ban đầu, nhà sản xuất chỉ cung cấp máy xúc màu vàng, nhưng theo yêu cầu của Zhang, đại lý đã sơn lại màu hồng nhạt. Chi phí cho việc này không được tiết lộ.

Chồng Zhang lúc đầu cũng tỏ ra không hài lòng và thậm chí còn tranh cãi với cô về việc chọn màu sơn. “Anh ấy phàn nàn vì tôi đặt làm máy màu hồng. Nhưng tôi nói với anh rằng hạnh phúc của tôi không thể định giá bằng tiền. Khi lái chiếc máy xúc này, tâm trạng của tôi hoàn toàn khác", cô nói.

Sau khi có chiếc máy xúc như ý, Zhang thường xuyên chia sẻ về mối quan hệ vui vẻ với chồng và hay khen anh điển trai trên mạng xã hội. Trong một bài đăng, cô viết: “Để đáp lại vẻ ngoài đẹp trai của chồng, tôi sẵn sàng đảm nhận mọi việc nhà và công việc, để anh ấy không phải lo lắng điều gì".

Câu chuyện của Zhang cũng tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên mạng Trung Quốc. Một người bình luận: “Chiếc máy xúc màu hồng đó thật sự rất đẹp". Người khác viết: “Tôi cũng muốn sơn xe tải của nhà máy màu hồng. Như vậy mỗi lần đi công tác xa tôi sẽ thấy vui hơn. Tiếc là chắc ông chủ sẽ không đồng ý".