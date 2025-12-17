Người hâm mộ bóng đá: 'Tuyển nữ Việt Nam đã thắng từ hiệp 1'

Sau trận thua đầy tiếc nuối của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại chung kết SEA Games 33, mạng xã hội ngập tràn lời động viên, an ủi của người hâm mộ.

Tối 17/12, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn giành chiếc huy chương vàng bóng đá tại SEA Games 33 lần thứ 5 liên tiếp khi để thua Philippines trên chấm luân lưu.

Ngay sau trận đấu, hàng loạt bài đăng động viên các học trò của HLV Mai Đức Chung tràn ngập mạng xã hội Việt. Bên cạnh sự tiếc nuối, người hâm mộ đều khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm, nỗ lực của các cô gái vàng.

"Vẫn cứ tự hào, đội tuyển Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ", "Chúng ta thua nhưng trong vinh quang, các cô gái đã chiến đấu ngoan cường đến phút cuối cùng", "Với tôi, chúng ta đã thắng từ hiệp 1 rồi. Chị em hôm nay quá đỉnh rồi" hay "Đối với người hâm mộ, các cô gái Việt Nam mới là người giành huy chương vàng" là các bình luận của dân mạng Việt.

Các cô gái Việt Nam là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Minh Chiến.

Bên cạnh đó, không ít bình luận bày tỏ sự tiếc nuối, bức xúc, cho rằng lẽ ra trận đấu đã không phải bước đến hiệp phụ hay loạt sút luân lưu nếu như tuyển Việt Nam không bị mất oan bàn thắng duy nhất trong trận chung kết.

Cụ thể, ở phút thứ 29, Bích Thùy mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ với pha đánh đầu từ cự lý gần. Trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng có lỗi việt vị. Tuy nhiên, các hình ảnh quay chậm cho thấy chân sút số 23 không hề phạm lỗi.

Tình huống này đã khiến nhiều cổ động viên Việt Nam nổi giận sau hiệp 1, nhất là khi sau đó, tổ trọng tài tiếp tục có nhiều quyết định khó hiểu, như không thổi phạt cầu thủ Philippines dù phạm lỗi với các cô gái Việt Nam.