Dân mạng phẫn nộ vì bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam bị từ chối

Bích Thùy khiến mảnh lưới của Philippines rung lên song tuyển nữ Việt Nam không được công nhận bàn thắng. Quyết định của trọng tài trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gây bức xúc.

Bích Thùy phản ứng khi bàn thắng không được công nhận. Ảnh: Minh Chiến.

Tối 17/12, trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines thu hút sự quan tâm.



Phút thứ 29, cầu thủ Bích Thùy khiến khung thành Philippines rung lên bằng pha đánh đầu ở cự ly gần. Bàn thắng nhanh chóng bị trọng tài từ chối vì cho rằng đã có lỗi việt vị. Tuy nhiên, hình ảnh quay chậm cho thấy chân sút của tuyển Việt Nam không mắc lỗi và trọng tài có vẻ đã đưa ra quyết định sai lầm.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết bày tỏ sự bức xúc được người theo dõi chia sẻ. Các bài đăng chụp lại hình ảnh "mười mươi" cho thấy Bích Thùy không việt vị được nhiều người đem ra làm bằng chứng.

"Cầu thủ chúng ta đứng trên không chỉ một mà đến hai cầu thủ đối phương, thật không hiểu tại sao lại thổi việt vị", "Nhìn rõ ràng như thế, tôi không thể hiểu lý do trọng tài quyết định thổi việt vị" hay "Thật tiếc là không có công nghệ VAR ở đây, chúng ta sẽ không bị mất oan bàn thắng như vậy" là các bình luận tiếc nuối, giận dữ của người hâm mộ thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Hình ảnh cho thấy Bích Thùy không việt vị khi ghi bàn. Ảnh cắt từ clip.

Thậm chí, một số dân mạng quá khích bắt đầu truy tìm tài khoản mạng xã hội của nữ trọng tài căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, hành động này bị nhiều người lên án, cho rằng khán giả nên giữ sự bình tĩnh và hành xử văn minh.

Ngoài bàn thắng không được công nhận, tổ trọng tài của trận chung kết còn khiến người hâm mộ Việt Nam thắc mắc với nhiều quyết định khó hiểu, đặc biệt là các tình huống không thổi phạt cầu thủ Philippines dù phạm lỗi với các cô gái Việt Nam.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0 trong sự tiếc nuối của nhiều người theo dõi ở quê nhà. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bày tỏ tinh thần lạc quan, thể hiện sự cổ vũ cho các học trò HLV Mai Đức Chung trong hiệp hai.

Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp.