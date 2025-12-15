Khoảnh khắc dễ thương của Huỳnh Như trước khi đi vào lịch sử SEA Games

Trước trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 33, cảnh Huỳnh Như tết tóc cho Trần Thị Duyên thu hút sự chú ý. Đây là lần đầu tiên cả hai sát cánh trong giải đấu khu vực.

Huỳnh Như tết tóc cho Trần Thị Duyên trên hàng ghế dự bị trước trận bán kết hôm 14/12. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 14/12, trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Tranh thủ trước giờ bóng lăn, tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như ngồi tết tóc cho hậu vệ trẻ Trần Thị Duyên trên băng ghế dự bị. Cảnh tượng này khiến nhiều người chú ý vì sự thân thiết, dễ thương của cặp đôi.

Tại trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhấn chìm Indonesia 5-0 để giành quyền vào chung kết bóng đá nữ. Với riêng Huỳnh Như, nhờ bàn thắng ấn định tỷ số cuối trận, cô chính thức đi vào lịch sử bóng đá nữ khu vực khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp, bắt đầu từ SEA Games 27 tại Myanmar (năm 2013).

Ở tuổi 34, Huỳnh Như có 12 năm chinh chiến ở giải đấu khu vực. Cô liên tiếp có những pha lập công quan trọng, giúp tuyển nữ Việt Nam mở ra chuỗi giành 4 HCV liên tiếp (từ SEA Games 29 đến 32), khẳng định đẳng cấp của một nữ tiền đạo huyền thoại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Như đã có 13 bàn thắng tại các kỳ SEA Games - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở bóng đá nữ Đông Nam Á.

Huỳnh Như trò chuyện cùng đồng đội Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Nhã trên hàng ghế dự bị. Ảnh: Duy Hiệu.

Cũng vào sân từ ghế dự bị trong trận bán kết 14/12, Trần Thị Duyên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở hàng phòng ngự, đồng thời tham gia hỗ trợ tấn công. Phút 80, nữ hậu vệ trẻ đá phạt góc từ cánh phải, để tiền vệ Bích Thùy bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0.

Ở tuổi 25, Trần Thị Duyên đang tận hưởng niềm hạnh phúc vì lần đầu được tham dự một kỳ SEA Games, cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Cô sinh năm 2000, kém Huỳnh Như 9 tuổi, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau đàn chị 7 năm.

Giải đấu đang diễn ra trên đất Thái Lan là lần đầu tiên Huỳnh Như và Trần Thị Duyên đồng hành tại SEA Games. Trước đó, cặp đôi đã sát cánh cùng nhau qua nhiều giải đấu lớn nhỏ trong khu vực và châu lục.

Với chiến thắng 5-0 trước Indonesia, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games. Đối thủ của học trò HLV Mai Đức Chung trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h30 ngày 17/12 sắp tới là Philippines. Đội bóng này cũng vừa làm nên lịch sử khi lần đầu đánh bại Thái Lan, góp mặt ở trận chung kết kỳ đại hội khu vực.