Thần thái cực ngầu của 'hoa khôi bắn súng' Việt Nam tại SEA Games 33

Sáng 13/12, vận động viên (VĐV) bắn súng Phí Thanh Thảo (21 tuổi) bước vào chung kết nội dung 10 m súng trường hơi cá nhân nữ trong khuôn khổ SEA Games 33. Tuy nhiên, do phong độ không tốt, Thanh Thảo đã vuột mất tấm huy chương ở nội dung này. Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau phần thi đấu, "hoa khôi bắn súng" bày tỏ: "Khi bước vào chung kết, tôi rất hồi hộp và lo lắng. Ai cũng muốn rằng khi vào chung kết sẽ mang thành tích cao nhất về cho Việt Nam. Nhưng do tôi không giữ được phong độ nên thành tích không được ổn định". Ảnh: Minh Chiến.
Thanh Thảo cho biết cô vẫn còn những nội dung thi đấu khác và sẽ cố gắng sẽ đạt thành tích cao nhất tại các phần thi tiếp theo. Cô cũng chia sẻ về áp lực khi các VĐV cạnh tranh nhau từng chút, khiến cô phải "chắt chiu" hơn trong từng lần bắn, cảm thấy "áp lực trên từng viên một". Ảnh: Minh Chiến.
Từ lúc thi đấu đến phần giao lưu sau trận, Phí Thanh Thảo thu hút sự chú ý lớn từ những khán giả theo dõi bởi ngoại hình nổi bật và phong thái cực ngầu. VĐV sinh năm 2004 từ lâu nổi tiếng là "bông hồng thép", "hoa khôi" của làng thể thao. Ảnh: Minh Chiến.
Thanh Thảo là gương mặt được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" ở SEA Games, dựa vào những thành tích mà cô từng đạt được. Năm 18 tuổi, lần đầu dự SEA Games, Thanh Thảo đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10 m súng trường 3 tư thế, huy chương bạc nội dung 10 m súng trường nữ. Cũng từ chiến thắng này, cô nổi lên thành "hoa khôi bắn súng" và được người hâm mộ săn đón. Ảnh: Minh Chiến.
Ngày 2/12, cô đã có những chia sẻ đầy quyết tâm khi đại diện Việt Nam tham dự giải đấu khu vực. "Bắn súng là môn thể thao không ồn ào, không hào nhoáng nhưng lại đòi hỏi sự bình tĩnh tuyệt đối, sự kiên trì bền bỉ và một trái tim đủ mạnh để vượt qua mọi dao động nhỏ nhất. Thảo bước vào SEA Games với tâm thế không chỉ là thi đấu vì bản thân, mà là chiến đấu vì tập thể, vì màu cờ đỏ sao vàng và vì niềm tin của những người đã luôn ủng hộ mình", cô viết trên trang cá nhân. Ảnh: Minh Chiến.
Trái ngược với vẻ lạnh lùng, ánh nhìn quyết đoán khi thi đấu, xạ thủ Gen Z thể hiện sự trẻ trung và rất gần gũi ở những hình ảnh đời thường. ĐNhiều người bất ngờ khi biết rằng VĐV 21 tuổi đang mang hàm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp. Trước đó, vào đầu năm 2023, cô đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.
Thanh Thảo cũng là hot girl nổi tiếng mạng xã hội. Cô gây ấn tượng mạnh với nhiều tạo hình đầy cá tính trong những concept chụp ảnh. Nhiều người theo dõi nhận xét cô có phong thái chuyên nghiệp không kém gì người mẫu. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.
Trước khi đến với bắn súng, Phí Thanh Thảo đã có 6 năm luyện tập ở môn lặn và cũng là một VĐV triển vọng tại bộ môn này. Sau khi chuyển sang bắn súng, cô nàng khi ấy mới 17 tuổi đã nhanh chóng thể hiện tài năng và được chọn khoác áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.
