'Nam thần thủ môn' cao 1,83 m của U22 Việt Nam

Cao Văn Bình (sinh năm 2005) là một trong 3 thủ môn của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Thủ thành quê Nghệ An có chiều cao 1,83 m và nặng 80 kg. Dù không có chiều cao lý tưởng như đàn anh Trần Trung Kiên - người giữ suất bắt chính của U22 Việt Nam - Văn Bình được nhận xét có khả năng phản xạ tốt và lối thi đấu chắc chắn. Ảnh: Minh Chiến.
Tại trận ra quân Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 vào tháng 11, Văn Bình gây chú ý khi có những màn phản xạ xuất thần giúp đội U22 Việt Nam giữ sạch lưới trước đối thủ Trung Quốc. Ở phút thứ 17 của trận, thủ môn 20 tuổi đã có màn cản phá xuất sắc trước cú dứt điểm ở cự ly gần của đối thủ. Ảnh: Cao Văn Bình/Facebook.
Trước đó, hồi tháng 3, Cao Văn Bình được trao danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" tại giải giao hữu CFA Team China 2025. Người gác đền sinh năm 2005 vượt qua nhiều đồng nghiệp xuất sắc khác như Yu Jinyong (Trung Quốc), Sayyotov (Uzbekistan) và Lim Jun-sub (Hàn Quốc). Ảnh: Cao Văn Bình/Facebook.
Cao Văn Bình trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và được đôn lên đội chính vào năm 2023. Những nỗ lực không ngừng đã giúp anh giành được suất bắt chính cho đội bóng chủ quản tại V.League trong năm nay. Ảnh: Cao Văn Bình/Facebook.
HLV Văn Sỹ Sơn từng dành lời khen cho thủ môn 20 tuổi: "Cao Văn Bình là thủ môn trẻ và là mùa giải đầu tiên bắt chính ở V.League, nhưng cậu ấy có sự tự tin và thi đấu ngày càng tiến bộ". Ảnh: Song Lam Nghe An Football Club.
Với những gì đã thể hiện, Cao Văn Bình cùng với hai thủ thành Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Tân (Công an TP.HCM) được kỳ vọng góp phần giúp đội tuyển Việt Nam tỏa sáng tại mùa SEA Games này. Ảnh: Cao Văn Bình/Facebook.
Ngoài sân cỏ, nam thủ thành khá kín tiếng về đời tư. Trên các fanpage về bóng đá, hình ảnh của anh chàng được chia sẻ và nhận về nhiều lời tán dương. Văn Bình được ví là "nam thần" thế hệ mới trong lứa cầu thủ của mình. Trên trang cá nhân, anh chủ yếu chia sẻ những hình ảnh về giải đấu và tập luyện, có rất ít khoảnh khắc về cuộc sống thường ngày.
