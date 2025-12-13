'Nam thần thủ môn' cao 1,83 m của U22 Việt Nam

Cao Văn Bình (sinh năm 2005) là một trong 3 thủ môn của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Thủ thành quê Nghệ An có chiều cao 1,83 m và nặng 80 kg. Dù không có chiều cao lý tưởng như đàn anh Trần Trung Kiên - người giữ suất bắt chính của U22 Việt Nam - Văn Bình được nhận xét có khả năng phản xạ tốt và lối thi đấu chắc chắn. Ảnh: Minh Chiến.