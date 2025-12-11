Tỷ phú trong top giàu nhất Thái Lan giành HCV SEA Games

Chia sẻ sau trận đấu, ông Aiyawatt, thành viên của tuyển polo quốc gia, bày tỏ sự xúc động và không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc. "Chúng tôi đã chuẩn bị và lên kế hoạch rất nhiều, cố gắng chơi theo đúng kế hoạch đã đề ra, và chúng tôi không hề đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình, luyện tập trong thời gian dài. Mọi người đều quyết tâm đại diện cho đất nước và mang về huy chương vàng cho Thái Lan", ông bày tỏ, đồng thời nói rằng muốn giành chiến thắng này cho người cha quá cố. Ảnh: Bangkok Post.