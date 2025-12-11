Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Tỷ phú trong top giàu nhất Thái Lan giành HCV SEA Games

  • Thứ năm, 11/12/2025 15:47 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha - tỷ phú nổi tiếng Thái Lan và là chủ tịch đội bóng Leicester City - vừa cùng đội tuyển polo quốc gia giành tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33.

ty phu Thai Lan anh 1

Ngày 10/12, đội tuyển polo Thái Lan đã giành huy chương vàng lịch sử tại SEA Games với chiến thắng áp đảo trước tuyển Brunei. Chiến thắng này có công lớn từ sự dẫn dắt của tỷ phú Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha (bên phải) - Chủ tịch CLB Leicester City và là lãnh đạo Tập đoàn King Power. Ảnh: Khaosod.
ty phu Thai Lan anh 2

Chia sẻ sau trận đấu, ông Aiyawatt, thành viên của tuyển polo quốc gia, bày tỏ sự xúc động và không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc. "Chúng tôi đã chuẩn bị và lên kế hoạch rất nhiều, cố gắng chơi theo đúng kế hoạch đã đề ra, và chúng tôi không hề đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình, luyện tập trong thời gian dài. Mọi người đều quyết tâm đại diện cho đất nước và mang về huy chương vàng cho Thái Lan", ông bày tỏ, đồng thời nói rằng muốn giành chiến thắng này cho người cha quá cố. Ảnh: Bangkok Post.
ty phu Thai Lan anh 3

Aiyawatt Srivaddhanaprabha (sinh năm 1985) nằm trong top 10 người giàu nhất Thái Lan và từng được Forbes vinh danh là một trong 5 tỷ phú giàu nhất châu Á vào năm 2020. Ảnh: Tatler Asia.
ty phu Thai Lan anh 4

Là con trai của nhà sáng lập King Power, ông đã đã tham gia vào công việc kinh doanh hàng miễn thuế của gia đình từ khi còn trẻ. Nhờ sự thành công của tập đoàn King Power, họ của gia đình đã được Quốc vương Thái Lan đổi thành "Srivaddhanaprabha" vào năm 2012, mang ý nghĩa "ánh sáng của vinh quang tiến bộ". Ảnh: King Power.

ty phu Thai Lan anh 5

Bên cạnh việc đảm nhiệm chức vụ CEO của King Power, Aiyawatt còn là Phó chủ tịch CLB Leicester City từ khi King Power mua đội bóng này năm 2010 và sau đó đảm nhận vai trò chủ tịch. Ảnh: Reuters.
ty phu Thai Lan anh 6

Theo hồ sơ từ Forbes, Aiyawatt Srivaddhanaprabha và gia đình đang sở hữu khối tài sản lên đến 3,5 tỷ USD. Sau khi cha là ông Vichai Srivaddhanaprabha qua đời vì tai nạn vào năm 2018, Aiyawatt cùng mẹ điều hành tập đoàn và chia sẻ khối tài sản với 3 anh chị em ruột. Ảnh: Prestige.
ty phu Thai Lan anh 7

Gia đình vị tỷ phú 40 tuổi còn sở hữu King Power Mahanakhon, tòa nhà chọc trời đa năng ở Bangkok với khách sạn và đài quan sát cao nhất Thái Lan. Tòa nhà 78 tầng nổi tiếng này được cho là đã được mua với giá 14 tỷ baht (396 triệu USD) ngay trước khi Vichai qua đời trong vụ tai nạn trực thăng vào tháng 10/2018. Ảnh: Leicester City/Facebook.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Dàn 'cực phẩm' 6 múi của tuyển bơi Việt Nam gây sốt SEA Games 33

Góp mặt tại SEA Games 33, Hưng Nguyên, Quang Thuấn, Thanh Bảo, Huy Hoàng gây chú ý không chỉ nhờ loạt thành tích ấn tượng mà còn bởi hình thể ấn tượng.

57 phút trước

Đinh Phạm

tỷ phú Thái Lan Tỷ phú Thái Lan SEA Games Aiyawatt Srivaddhanaprabha

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý