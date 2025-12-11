Tỷ phú trong top giàu nhất Thái Lan giành HCV SEA Games

|
Ngày 10/12, đội tuyển polo Thái Lan đã giành huy chương vàng lịch sử tại SEA Games với chiến thắng áp đảo trước tuyển Brunei. Chiến thắng này có công lớn từ sự dẫn dắt của tỷ phú Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha (bên phải) - Chủ tịch CLB Leicester City và là lãnh đạo Tập đoàn King Power. Ảnh: Khaosod.
Chia sẻ sau trận đấu, ông Aiyawatt, thành viên của tuyển polo quốc gia, bày tỏ sự xúc động và không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc. "Chúng tôi đã chuẩn bị và lên kế hoạch rất nhiều, cố gắng chơi theo đúng kế hoạch đã đề ra, và chúng tôi không hề đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình, luyện tập trong thời gian dài. Mọi người đều quyết tâm đại diện cho đất nước và mang về huy chương vàng cho Thái Lan", ông bày tỏ, đồng thời nói rằng muốn giành chiến thắng này cho người cha quá cố. Ảnh: Bangkok Post.
Aiyawatt Srivaddhanaprabha (sinh năm 1985) nằm trong top 10 người giàu nhất Thái Lan và từng được Forbes vinh danh là một trong 5 tỷ phú giàu nhất châu Á vào năm 2020. Ảnh: Tatler Asia.
Là con trai của nhà sáng lập King Power, ông đã đã tham gia vào công việc kinh doanh hàng miễn thuế của gia đình từ khi còn trẻ. Nhờ sự thành công của tập đoàn King Power, họ của gia đình đã được Quốc vương Thái Lan đổi thành "Srivaddhanaprabha" vào năm 2012, mang ý nghĩa "ánh sáng của vinh quang tiến bộ". Ảnh: King Power.
Bên cạnh việc đảm nhiệm chức vụ CEO của King Power, Aiyawatt còn là Phó chủ tịch CLB Leicester City từ khi King Power mua đội bóng này năm 2010 và sau đó đảm nhận vai trò chủ tịch. Ảnh: Reuters.
Theo hồ sơ từ Forbes, Aiyawatt Srivaddhanaprabha và gia đình đang sở hữu khối tài sản lên đến 3,5 tỷ USD. Sau khi cha là ông Vichai Srivaddhanaprabha qua đời vì tai nạn vào năm 2018, Aiyawatt cùng mẹ điều hành tập đoàn và chia sẻ khối tài sản với 3 anh chị em ruột. Ảnh: Prestige.
Gia đình vị tỷ phú 40 tuổi còn sở hữu King Power Mahanakhon, tòa nhà chọc trời đa năng ở Bangkok với khách sạn và đài quan sát cao nhất Thái Lan. Tòa nhà 78 tầng nổi tiếng này được cho là đã được mua với giá 14 tỷ baht (396 triệu USD) ngay trước khi Vichai qua đời trong vụ tai nạn trực thăng vào tháng 10/2018. Ảnh: Leicester City/Facebook.
