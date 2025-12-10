Thân hình vạm vỡ của em trai Ánh Viên

|
Nguyễn Quang Thuấn, em trai Ánh Viên, là một trong những nhân tố được kỳ vọng của tuyển bơi lội Việt Nam tại SEA Games 33. Tối 10/12, ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam, Quang Thuấn gây tiếc nuối chưa thể phá dớp giành vàng trong lần thứ 3 tham dự đại hội này khi về sau đàn anh Trần Hưng Nguyên và VĐV Philippines. Ảnh: Minh Chiến.
Dù vậy, Quang Thuấn còn cơ hội cạnh tranh ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam. Ở hai kỳ SEA Games trước đó, em trai Ánh Viên đều đoạt HCB nội dung này. Ảnh: Minh Chiến.
Quang Thuấn được triệu tập vào đội tuyển bơi quốc gia vào năm 2021. Ngay lần đầu tham dự SEA Games vào năm 2022, anh đã gây ấn tượng khi giành HCB nội dung 400 m hỗn hợp. Ảnh: Nguyễn Quang Thuấn/Facebook.
Có chị gái là kình ngư nổi tiếng, Quang Thuấn luôn bày tỏ sự biết ơn khi được Ánh Viên dẫn dắt. "Tôi cảm ơn chị và gia đình đã luôn ở bên cạnh, giúp tôi có thành tích như hôm nay. Mỗi khi tôi chuẩn bị thi đấu, chị Ánh Viên luôn dặn tôi phải cố gắng hết mình", anh chia sẻ sau khi giành tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên/Facebook.
Đến kỳ SEA Games 32 diễn ra vào năm 2023, Quang Thuấn tiếp tục giành HCB. Tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 diễn ra đầu tháng 6 ở Việt Nam, anh giành được 5 tấm huy chương vàng (HCV), đồng thời phá 4 kỷ lục tại đại hội. Đặc biệt ở hạng mục bơi 1.500 m nam, Quang Thuấn đạt thành tích 15 phút 43 giây 20, phá kỷ lục tồn tại 13 năm do VĐV Teo Zhen Ren (Singapore) nắm giữ. Ảnh: Nguyễn Quang Thuấn/Facebook.
Quang Thuấn được đánh giá mang nhiều nét giống người chị Ánh Viên cả về ngoại hình lẫn trong phong cách thi đấu. Cách nhau 10 tuổi song hai chị em giống như những người bạn thân, thể hiện sự gần gũi và thường xuyên tâm sự. Trên mạng xã hội, kình ngư sinh năm 1996 cũng thường xuyên bày tỏ sự khích lệ đối với em trai, nhất là trước các giải đấu lớn mà em tham dự. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên/Facebook.
Khác với người chị hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, Quang Thuấn rất ít tiếng và ít chia sẻ về đời tư. Trang cá nhân của anh có hơn 1.000 người theo dõi, chủ yếu cập nhật một vài hình ảnh khi tập luyện và thi đấu, khoe thân hình săn chắc, vạm vỡ. Ảnh: Minh Chiến.
Từng hai lần "hụt" tấm HCV, Quang Thuấn đã đặt rất nhiều nỗ lực với mục tiêu đổi màu huy chương tại đại hội thể thao lần này. Ảnh: Nguyễn Quang Thuấn/Facebook.
