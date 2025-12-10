Thân hình vạm vỡ của em trai Ánh Viên

Có chị gái là kình ngư nổi tiếng, Quang Thuấn luôn bày tỏ sự biết ơn khi được Ánh Viên dẫn dắt. "Tôi cảm ơn chị và gia đình đã luôn ở bên cạnh, giúp tôi có thành tích như hôm nay. Mỗi khi tôi chuẩn bị thi đấu, chị Ánh Viên luôn dặn tôi phải cố gắng hết mình", anh chia sẻ sau khi giành tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên/Facebook.