'Quỷ lùn' Đào Hồng Sơn thua sốc ở trận ra quân SEA Games 33 là ai?

Đương kim vô địch thế giới hạng cân 56 kg của Việt Nam khiến nhiều khán giả bất ngờ khi để thua VĐV Thái Lan ở tứ kết ju-jitsu hạng cân 62 kg nam.

Hồng Sơn thua sốc võ sĩ Thái Lan tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Chiều 10/12, Đào Hồng Sơn bước vào tứ kết nội dung Fighting hạng 62 kg môn ju-jitsu tại SEA Games 33, gặp võ sĩ Thái Lan Mathupan Naphat.

Việc phải đối đầu với vận động viên có thể hình tốt hơn khiến Hồng Sơn gặp không ít khó khăn, cuối cùng thua chung cuộc với tỷ số 7-16, qua đó mất cơ hội vào sâu để tranh huy chương vàng. Sau đó, anh đánh bại người đồng đội Lê Kiên, giành huy chương đồng.

Thông tin "quỷ lùn" Đào Hồng Sơn để thua ngay trận đầu ra quân khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam bất ngờ, tiếc nuối. Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ sự cảm thông, cho rằng anh không được thi đấu hạng cân, nội dung sở trường nên gặp bất lợi.

Đào Hồng Sơn (sinh năm 1997) được xem như gương mặt số một của làng ju-jitsu Việt Nam. Gắn với biệt danh "Quỷ lùn" vì sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,49 m song anh gây ấn tượng với sự linh hoạt, tốc độ và lắt léo.

Đào Hồng Sơn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp. Ảnh: Đào Hồng Sơn/Facebook.

Sinh ra ở cái nôi vật cổ truyền làng Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội), Hồng Sơn sớm bén duyên với đấu vật. Khi 11 tuổi, anh lần đầu tham gia hội vật làng và xuất sắc giành giải ba.

Sau khi trúng tuyển vào bộ môn vật tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Hồng Sơn được định hướng sang tập judo trước khi bắt đầu gắn bó với jujitsu và giành hàng loạt thành tích với bộ môn này.

Cụ thể, "Quỷ lùn" sinh năm 1997 là người nắm giữ tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 và 32, vô địch giải ju-jitsu thế giới 2022 tại Thái Lan. Năm 2025, anh tiếp tục giành chức vô địch châu Á 2025 tại Jordan, vô địch thế giới 2025 hạng 56 kg contact HIF.

Tại Giải vô địch trẻ jujitsu Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Philippines, Hồng Sơn thậm chí giành huy chương vàng ở cả 3 nội dung sở trường hạng 56 kg là No-Gi, Fighting và Full Contact.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu thành công, Đào Hồng Sơn hoạt động khá tích cực trên mạng xã hội khi sở hữu trang cá nhân hơn 370.000 người theo dõi.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh gây chú ý khi liên tục cập nhật thông tin các giải vật hội làng truyền thống. Anh cũng là người kết nối Zakhar Dzmitrychenka, đô vật người Belarus, với các sới vật miền Bắc tạo nên các màn giao lưu hấp dẫn.

"Quỷ lùn" cũng khiến nhiều người theo dõi ngưỡng mộ khi hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp. Tại SEA Games 33, vợ Hồng Sơn cũng theo chân anh tới Thái Lan để cổ vũ, tiếp sức.