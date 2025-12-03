3 nàng WAG nóng bỏng của U22 Việt Nam

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004), một trong những cầu thủ hút fan nhất hiện nay, được cho đang hẹn hò người mẫu Trần Kim Thủy (hay Thủy Kimi, sinh năm 1998). Tin đồn cả hai hẹn hò rộ lên khi nam tiền đạo bình luận ngọt ngào dưới loạt ảnh của Kim Thủy: “Vẻ đẹp của bạn là 10 điểm không có nhưng!" bên cạnh là biểu tượng cảm xúc thể hiện sự yêu thích. Trước đó, Kim Thủy cũng từng vài lần úp mở về bạn trai. Khi Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á, cô cũng đăng tải hình ảnh chiếc cúp và huy chương vàng như bày tỏ sự tự hào. Ảnh: Trần Kim Thủy/Facebook.