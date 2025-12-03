Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
3 nàng WAG nóng bỏng của U22 Việt Nam

  Thứ tư, 3/12/2025 20:36 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Gây chú ý nhờ chuyện tình với cầu thủ U22 Việt Nam, bạn gái Đức Anh, bà xã Thanh Nhàn hay tình tin đồn của Đình Bắc đều nhận được nhiều lời khen ngợi vẻ ngoài cuốn hút.

WAG anh 1

Trong đội hình của tuyển U22 Việt Nam, Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 2003) là một trong những cái tên đã sớm yên bề gia thất. Anh kết hôn với Nguyễn Thị Ngọc Lan vào tháng 10/2024 và đón con gái đầu lòng hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: Nguyễn Thanh Nhàn/Facebook.
WAG anh 2WAG anh 3

Nàng WAG sinh năm 2004 sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh, dễ thương, đối lập với thân hình gợi cảm. Trên trang cá nhân có gần 4.000 người theo dõi, Ngọc Lan cũng thường xuyên diện trang phục khoe lợi thế hình thể. Ảnh: NT NL/Facebook.

WAG anh 4WAG anh 5

Bà xã Thanh Nhàn còn gây trầm trồ khi sớm lấy lại vóc dáng sau sinh. Chỉ khoảng 3 tháng sau khi sinh con, cô đã gần như trở lại cân nặng cũ, thường xuyên chụp các bộ ảnh đầu tư hay cùng bạn bè check-in tại quán cà phê. Ảnh: NT NL/Facebook.

WAG anh 6

Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2003) đang hẹn hò Nguyễn Thị Ngát - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên, nam hậu vệ hiếm khi công khai ảnh chụp chung với nửa kia. Bức ảnh duy nhất của bạn gái trên trang cá nhân Đức Anh là vào tháng 1, khi anh gửi lời chúc mừng sinh nhật cô. "Today is my love's birthday" (tạm dịch: Hôm nay là ngày sinh nhật của tình yêu tôi), anh chú thích. Ảnh: Nguyễn Thị Ngát/Facebook.
WAG anh 7WAG anh 8

Ngược lại, nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền khá thoải mái khi chia sẻ hình ảnh hẹn hò. Trước thềm trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games gặp đội tuyển Lào, cô liên tục chia sẻ các bài đưa tin trên trang cá nhân như gửi lời động viên, cổ vũ bạn trai. Ảnh: Nguyễn Thị Ngát/Facebook.

WAG anh 9

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004), một trong những cầu thủ hút fan nhất hiện nay, được cho đang hẹn hò người mẫu Trần Kim Thủy (hay Thủy Kimi, sinh năm 1998). Tin đồn cả hai hẹn hò rộ lên khi nam tiền đạo bình luận ngọt ngào dưới loạt ảnh của Kim Thủy: “Vẻ đẹp của bạn là 10 điểm không có nhưng!" bên cạnh là biểu tượng cảm xúc thể hiện sự yêu thích. Trước đó, Kim Thủy cũng từng vài lần úp mở về bạn trai. Khi Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á, cô cũng đăng tải hình ảnh chiếc cúp và huy chương vàng như bày tỏ sự tự hào. Ảnh: Trần Kim Thủy/Facebook.
WAG anh 10WAG anh 11

Cặp đôi được cho hẹn hò từ khoảng tháng 6 và thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Kim Thủy từng theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Ngoài vai trò người mẫu, diễn viên, cô gái sinh năm 1998 còn kinh doanh thời trang và theo đuổi phong cách nữ tính, ngọt ngào. Ảnh: Trần Kim Thủy/Facebook.

Mai An

WAG Nguyễn Đình Bắc U22 Việt Nam bạn gái cầu thủ SEA Games 33

