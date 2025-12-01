Sắc vóc 'hot girl điền kinh' dự SEA Games 33

|
Tại SEA Games 33 sắp khởi tranh ở Thái Lan, Huỳnh Thị Mỹ Tiên là một trong những cái tên nổi bật của tuyển điền kinh Việt Nam. Cô gái sinh năm 1999 cũng đang là đương kim vô địch nội dung 100 m rào nữ ở giải đấu này.
Trên trang cá nhân những ngày qua, Mỹ Tiên thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm chỉ tập luyện hướng đến SEA Games 33. Trong giai đoạn nước rút, cô tăng cường độ tập luyện lên 2 buổi/ngày, buổi sáng từ 7h30 và buổi chiều từ 15h. Dưới các bài đăng của "hot girl điền kinh", người hâm mộ luôn để lại hàng trăm bình luận cổ vũ, động viên cô và toàn đoàn.
Là một trong những vận động viên sáng giá của điền kinh Việt Nam, Mỹ Tiên sở hữu loạt thành tích ấn tượng. Ngoài chiếc huy chương vàng SEA Games 32, cô từng giành huy chương vàng ở giải vô địch quốc gia năm 2024, 2025 với thành tích lần lượt 13 giây 38 và 13 giây 52. Cô cũng là vận động viên Việt Nam được đặc cách dự Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 tại Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 9.
Ngoài đời, Mỹ Tiên nhận nhiều thiện cảm với vẻ ngoài sáng, đặc biệt gây trầm trồ với cơ bụng 6 múi. "Hot girl điền kinh" cũng chăm chỉ diện các trang phục khoe lợi thế hình thể.
Khi tạm xa những bộ đồ thể thao thi đấu, Mỹ Tiên ghi điểm bằng loạt trang phục nữ tính, ngọt ngào. Vẻ đối lập giữa sự khỏe khoắn, quyết liệt trên đường chạy và có phần "bánh bèo" ngoài đời của cô cũng khiến nhiều người hâm mộ thích thú.
Nữ vận động viên ưu tiên các trang phục khoe cặp chân dài, thon gọn trong những buổi đi chơi, cà phê chụp ảnh bên bạn bè. Mỹ Tiên cũng từng chia sẻ muốn thử sức với vai trò người mẫu ảnh bởi có niềm yêu thích dành cho việc chụp hình.
Trang cá nhân của Mỹ Tiên hiện có hơn 15.000 người theo dõi, nơi cô cập nhật hình ảnh tập luyện, thi đấu và khoảnh khắc đời thường.
