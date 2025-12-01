Sắc vóc 'hot girl điền kinh' dự SEA Games 33

Trên trang cá nhân những ngày qua, Mỹ Tiên thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm chỉ tập luyện hướng đến SEA Games 33. Trong giai đoạn nước rút, cô tăng cường độ tập luyện lên 2 buổi/ngày, buổi sáng từ 7h30 và buổi chiều từ 15h. Dưới các bài đăng của "hot girl điền kinh", người hâm mộ luôn để lại hàng trăm bình luận cổ vũ, động viên cô và toàn đoàn.