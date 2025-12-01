Thí sinh bụng phệ gây sốt cuộc thi thể hình ở Trung Quốc

Chàng trai Trung Quốc có thân hình tròn trĩnh trở thành hiện tượng mạng sau khi mạnh dạn cạnh tranh cùng loạt đối thủ cơ bắp cuồn cuộn ở cuộc thi thể hình.

Không có gì ngạc nhiên khi Chen, đứng giữa, đã bị loại ở vòng đầu tiên của cuộc thi thể hình. Ảnh: RedNote.

Theo Nanguo Morning Post, video ghi lại phần thi của Chen Hao (28 tuổi) tại Giải thể hình Thanh niên quận Yongchuan và vòng tuyển chọn "Siêu mẫu Thể thao" dành cho sinh viên, diễn ra ở Trùng Khánh ngày 23/11, lan truyền chóng mặt.

Trong khi các thí sinh khác trình diễn thuần thục, chàng trai Trung Quốc bụng phệ liên tục quay sang quan sát để bắt chước từng động tác. Phần thi của anh khiến khán giả bật cười, ngay cả các thí sinh đứng cạnh cũng phải cố nhịn.

Không bất ngờ khi Chen bị loại ngay vòng đầu, nhưng sự tự tin của anh lại giúp anh nổi tiếng trên mạng. Ban tổ chức không giới hạn độ tuổi hay hình thể nên Chen vẫn đủ điều kiện dự thi.

Phô rõ chiếc cằm nọng, Chen Hao trông hoàn toàn lạc quẻ khi đứng cạnh những đối thủ cơ bắp cuồn cuộn. Ảnh: QQ.

Chen cao 1,65 m, nặng 87,5 kg và chưa hề tập luyện thể hình. Anh làm nhân viên hành chính tại một phòng gym ở Trùng Khánh và thỉnh thoảng mới tập luyện. Chen thú nhận mình tăng cân vì ăn nhiều mà không đốt được lượng calo dư thừa, từng nặng 67,5 kg vài năm trước.

Anh quyết định đăng ký thi chỉ vì muốn "thử xuất hiện trước công chúng". Chen nói: "Nhiều người hỏi vì sao tôi dám thi. Tôi nói thật: hãy mạnh dạn và đừng sợ gì cả".

Rồi anh vỗ vào bụng mình và nói thêm: "Tôi có thứ mà mấy anh cơ bắp không có".

Chen cho biết anh không giận khi bị chế giễu trên mạng: "Tôi không tức đâu. Tôi thấy cách họ trêu tôi cũng có tài đấy chứ". Bạn gái anh cũng ủng hộ và nhận xét anh "hài hước".

Câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, mang lại nhiều bình luận vừa thích thú vừa động viên.

Một người viết: "Người ta xây cơ bắp, còn anh xây dũng khí". Người khác đùa: "Nếu thi bằng bình chọn online, chắc anh ấy vô địch".