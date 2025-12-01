Barron Trump lại gây sốt

Lộ diện lần đầu sau 8 tháng, Barron Trump lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Đoạn video ghi lại cảnh con trai út Tổng thống Mỹ vượt trội giữa đám đông khiến mạng xã hội bùng nổ.

Chiều cao của Barron Trump gây sốt Barron Trump lộ diện sau 8 tháng, lập tức gây sốt với chiều cao 2 m nổi bật giữa bữa tiệc của gia đình.

Ngày 30/11, The New York Post đưa tin Barron Trump đã trở lại đời sống công chúng sau 8 tháng ở ẩn. Ngay khi vừa xuất hiện, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Mỹ, Barron cùng ông Trump và bà Melania tham dự tiệc tối nhân dịp Lễ Tạ ơn (27/11) tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Mar-a-Lago của gia đình ở Palm Beach, Florida, Mỹ.

Đoạn video ghi lại quang cảnh bữa tiệc cho thấy gia đình Trump bước vào hội trường trong tiếng vỗ tay. Nam sinh 19 tuổi mặc Âu phục, tóc vuốt ngược bảnh bao. Không ai trong bữa tiệc có thể làm che khuất Barron, đơn giản vì cậu cao hơn số đông khoảng một cái đầu.

“Cảnh tượng không thể tin được khi Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania và Barron đến dự bữa tối Lễ Tạ ơn tại Mar-a-Lago. Hội trường sôi động, còn Barron cao lớn…”, người thực hiện video, phóng viên Eric Daugherty của Florida’s Voice News, chú thích.

Sau khi được Daugherty chia sẻ trên X, video thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem. Nhiều người bị ấn tượng mạnh bởi ngoại hình và phong thái của cậu út nhà Trump.

Cư dân mạng bình luận: “Barron là chàng trai tuyệt vời, thông minh, tinh tế, ăn nói lưu loát và chắc chắn thành công”, “Barron có gene tốt. Bà Melania là phụ nữ xinh đẹp. Ông Trump cũng không kém cạnh, còn thông minh nữa”, “Hiện tại Barron cao bao nhiêu vậy”, “Cậu ấy cao hơn hẳn những người khác trong phòng tiệc”, “Barron chắc phải cao đến 7 feet (2,13 m)”, “Với chiều cao đó, Barron chắc chắn thu hút mọi sự chú ý”…

Tờ The New York Post ghi nhận Barron Trump cao khoảng 6 feet 9 inches (2,0574 m). Hiện tại, cậu là người cao nhất gia đình Trump. Dù thấp hơn con trai, ông Trump cũng sở hữu chiều cao vượt trội, với 1,9 m. Trong khi đó, bà Melania cao 1,8 m.

Đây là lần đầu Barron lộ diện công khai kể từ tháng 3. 8 tháng trước, cậu được thấy cùng mẹ bước vào Trump Tower. Sau đó, dù thường xuyên được báo chí “réo gọi”, nam sinh này biến mất hoàn toàn khỏi ống kính máy ảnh.

Truyền thông còn xôn xao khi Barron không trở lại khuôn viên cơ sở Greenwich Village (New York, Mỹ) của Đại học New York (NYU) vào ngày 2/9, sau kỳ nghỉ hè, để bắt đầu năm học thứ hai tại Trường Kinh doanh Stern. Về sau mới được biết, Barron quay lại Nhà Trắng do chuyển sang học tại cơ sở Washington D.C. của NYU.

Trong khi Barron sống kín tiếng, ông Trump thỉnh thoảng cập nhật tình hình của con trai út.

Vào cuối tháng 8, ông Trump đi chơi golf với cháu gái, Kai Trump. Khi Kai hỏi thăm chú út, lãnh đạo nước Mỹ đáp: “Tốt, thằng bé vẫn ổn. Nó là cậu bé ngoan. Thằng bé yêu quý cháu. Thằng bé nhắn, ‘Chào Kai hộ con nhé cha”. Ông có đề nghị, ‘Barron, sao con không ra ngoài xem'. Thằng bé thực sự dễ thương”.

Ông Trump và cháu gái nói về Barron khi đi chơi golf.

Trong bữa tiệc tiếp đón Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và phái đoàn Saudi, có cả Cristiano Ronaldo, vào tối 18/11, ông Trump tiết lộ Baron là người đam mê bóng đá, đồng thời hâm mộ cuồng nhiệt danh thủ Bồ Đào Nha.

“Barron đã được gặp anh ấy. Tôi nghĩ giờ đây thằng bé tôn trọng cha mình hơn một chút, chỉ vì tôi giới thiệu hai người với nhau”, ông chủ Nhà Trắng nói.