Những hình ảnh trong đáp cưới của cặp đôi Nguyễn Như Ý (31 tuổi) và anh Abhishek Khandelwal (30 tuổi) thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng để lại lời chúc phúc cho cặp đôi.