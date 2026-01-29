Cầu thủ Lý Đức bộc bạch về tấm thẻ đỏ 'nghiệt ngã' tại U23 châu Á
Ngày 28/1, về thăm nhà sau hành trình đầy cảm xúc tại VCK châu Á, trung vệ Phạm Lý Đức bồi hồi kể lại khoảnh khắc trọng tài rút ra tấm thẻ đỏ trong trận đối đầu với U23 Trung Quốc.
Gia đình Phạm Lý Đức (sinh năm 2003) dành một góc nhỏ trong phòng khách tại nhà ở Tây Ninh, treo huy chương và bằng khen trong suốt sự nghiệp bóng đá của nam trung vệ.
Tối 28/1, cầu thủ Đình Bắc phải cáo lỗi, không thể chụp ảnh chung với từng người hâm mộ vì quá đông người kéo đến bữa tiệc gia đình anh tổ chức.
Thủ môn Văn Bình dành riêng một góc nhà để cất giữ huy chương, linh vật các giải đấu và cả những chiếc cúp từ ngày còn bắt gôn ở sân bóng không chuyên.
Trong nhà Đình Bắc, góc tường treo đầy huy chương, bằng khen, áo đấu gây ấn tượng. Bố nam cầu thủ tự hào khi nhắc lại thành tích của con trai từ ngày đầu theo nghiệp bóng đá.
Trong khi thủ môn Cao Văn Bình được khen có tông giọng ngọt ngào, Đình Bắc lại khiến nhiều người bật cười với những màn cover lạc nhịp.
Đội trưởng U23 Việt Nam khiến khán giả bật cười trong một pha kèm người ở hiệp phụ thứ hai trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á.
Bàn thắng của Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc được AFC phát toàn cầu trên fanpage.
Không thể thi đấu trong trận gặp U23 Hàn Quốc, Hiểu Minh và Lý Đức vẫn có mặt cổ vũ và chia sẻ niềm vui với các đồng đội tối 23/1.