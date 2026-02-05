Màn song ca gây sốt của Đình Bắc và Quân A.P
Nhiều lần bày tỏ sự hâm mộ dành cho ca sĩ Quân A.P, cầu thủ Đình Bắc cuối cùng cũng có dịp song ca cùng thần tượng trong một buổi gặp gỡ mới đây.
Cầu thủ U23 Việt Nam được nhiều người hâm mộ chờ sẵn để xin chữ ký, chụp hình sau trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers tối 4/2.
Nhiều lần bày tỏ sự hâm mộ dành cho ca sĩ Quân A.P, cầu thủ Đình Bắc cuối cùng cũng có dịp song ca cùng thần tượng trong một buổi gặp gỡ mới đây.
Hình ảnh cô dâu trẻ đẹp, rạng rỡ dù ở độ tuổi 60 nhận được nhiều lời khen từ mọi người.
Yuto Ozeki gây bất ngờ khi gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam sau giải U23 châu Á.
Sau gần hai năm xa cách, khoảnh khắc anh trai bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà đã khiến cậu em trai sững người rồi òa khóc.
Tối 27/1, nhiều chiến sĩ của Đại đội 2, Trung đoàn 320 (Đồng Tháp) tham gia hỗ trợ dập lửa, di dời tài sản cho người dân trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
Cầu thủ Lý Đức cho biết anh thích mẫu người con gái biết chơi thể thảo, năng động, đặc biệt là thấu hiểu tính chất công việc của một cầu thủ.
Gia đình Phạm Lý Đức (sinh năm 2003) dành một góc nhỏ trong phòng khách tại nhà ở Tây Ninh, treo huy chương và bằng khen trong suốt sự nghiệp bóng đá của nam trung vệ.
Ngày 28/1, về thăm nhà sau hành trình đầy cảm xúc tại VCK châu Á, trung vệ Phạm Lý Đức bồi hồi kể lại khoảnh khắc trọng tài rút ra tấm thẻ đỏ trong trận đối đầu với U23 Trung Quốc.
Tối 28/1, cầu thủ Đình Bắc phải cáo lỗi, không thể chụp ảnh chung với từng người hâm mộ vì quá đông người kéo đến bữa tiệc gia đình anh tổ chức.
Thủ môn Văn Bình dành riêng một góc nhà để cất giữ huy chương, linh vật các giải đấu và cả những chiếc cúp từ ngày còn bắt gôn ở sân bóng không chuyên.