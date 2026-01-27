Giọng hát 'một trời một vực' của Đình Bắc, Cao Văn Bình
Trong khi thủ môn Cao Văn Bình được khen có tông giọng ngọt ngào, Đình Bắc lại khiến nhiều người bật cười với những màn cover lạc nhịp.
Trong nhà Đình Bắc, góc tường treo đầy huy chương, bằng khen, áo đấu gây ấn tượng. Bố nam cầu thủ tự hào khi nhắc lại thành tích của con trai từ ngày đầu theo nghiệp bóng đá.
Trong khi thủ môn Cao Văn Bình được khen có tông giọng ngọt ngào, Đình Bắc lại khiến nhiều người bật cười với những màn cover lạc nhịp.
Chiều 23/1, nhóm anh Nguyễn Văn Huấn tình cờ nhặt bao tải trên đường cao tốc hướng đi Phủ Lý (Ninh Bình). Khoảnh khắc và câu chuyện trả lại cho người mất thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Đội trưởng U23 Việt Nam khiến khán giả bật cười trong một pha kèm người ở hiệp phụ thứ hai trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á.
Bàn thắng của Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc được AFC phát toàn cầu trên fanpage.
Bầu trời Hà Nội trở thành sân khấu khổng lồ trong chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Không thể thi đấu trong trận gặp U23 Hàn Quốc, Hiểu Minh và Lý Đức vẫn có mặt cổ vũ và chia sẻ niềm vui với các đồng đội tối 23/1.
Trước trận đấu tranh hạng 3 tại giải U23 châu Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik được nhóm cổ động viên tại Saudi Arabia trực tiếp đến sân cổ vũ, động viên.
Khoảnh khắc nhận ra con trai út bất ngờ trở về, bà Lan (Phú Thọ) chạy tới, ôm chầm lấy con nghẹn ngào.
Xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, dàn bê tráp toàn là quân nhân bất ngờ trở thành điểm nhấn của đám hỏi ở Hưng Yên, thu hút sự chú ý và nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Những giọt nước mắt, khuôn mặt tiếc nuối của U23 Việt Nam sau bán kết đã được AFC Asian Cup ghi lại trong một đoạn video đặc biệt.