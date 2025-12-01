Đặng Văn Lâm đạt được điều ước 4 năm giữa Moscow

Cách đây 4 năm, tại kilomet số 0 ở Moscow (Nga), Đặng Văn Lâm đã tung đồng xu và ước nguyện. Ngày trở lại, anh hạnh phúc khi đã đạt được điều này.

Đặng Văn Lâm cùng vợ con trở lại Km0 ở Moscow, nơi anh gieo điều ước cách đây 4 năm.

Đặng Văn Lâm cùng bà xã Yến Xuân và con trai nhỏ đang có chuyến về thăm Nga - nơi nam thủ thành sinh ra và trưởng thành, trước khi về Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp.

Chia sẻ trên trang cá nhân ngày 30/11, Văn Lâm viết: "Bốn năm trước, Lâm đứng ở đây tại Kilomet số 0 ở Moskva và đã cầu một điều ước, một ngày nào đó Lâm sẽ quay lại nơi này không phải một mình, mà cùng với vợ và con. Hôm nay Lâm trở lại, và điều ước ấy đã thành sự thật. Lâm đã quay lại cùng gia đình nhỏ của mình".

Dưới phần bình luận, chàng "gấu Nga" đăng lại video vào năm 2021, là khoảnh khắc anh bước chân vào vị trí Km0 - nằm ở trước Iberian Gate, địa điểm gần Quảng trường Đỏ và Quảng trường Manezhnaya - và tung đồng xu điều ước.

"Đôi khi cuộc sống mang đến những điều kỳ diệu hơn cả lời nói. Điều ước sẽ thành hiện thực nếu chúng ta luôn tin tưởng và bước về phía trước", Văn Lâm chia sẻ.

Hiện tại, bố mẹ và em gái Đặng Văn Lâm đều đã chuyển về sống tại Việt Nam. Ngày 27/11, nhân thời gian V.League tạm nghỉ, gia đình Đặng Văn Lâm lên máy bay trở về Nga thăm ông bà nội.

Đặng Văn Lâm có cuộc sống gia đình viên mãn.

Đặng Văn Lâm (sinh năm 1993) hiện thuộc biên chế CLB Ninh Bình và là thủ môn thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bà xã anh, Bùi Thị Yến Xuân (sinh năm 1991), là huấn luyện viên online.

Cặp đôi có chuyện tình đẹp nổi tiếng trong làng bóng đá Việt. Chàng "gấu Nga" và nửa kia có 6 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung nhà vào tháng 7 năm ngoái.

Suốt thời gian yêu, nàng WAG luôn đồng hành cùng Văn Lâm nhưng chọn kín tiếng về chuyện tình của mình.

Ngày 19/2 năm nay, cặp đôi chào đón con đầu lòng, đặt biệt danh là Gấu. Từ khi có em bé, Văn Lâm luôn dành thời gian chăm sóc con mỗi khi được nghỉ. Vợ chồng cầu thủ - WAG cũng thường xuyên đưa con đi du lịch, gặp gỡ người thân.

Văn Lâm và Yến Xuân cũng có cuộc sống thoải mái, kinh tế vững vàng nhờ nguồn thu nhập lớn từ công việc cá nhân và các hợp đồng quảng cáo.

Tháng 1/2024, Đặng Văn Lâm mua tặng bố mẹ chiếc xe SUV đời mới, có giá lăn bánh trên 1 tỷ đồng . Đây là món quà anh tặng để bố mẹ có phương tiện đi lại ở Việt Nam.

Trước đây, Văn Lâm và vợ sống tại một căn hộ ở TP.HCM. Khi anh về thi đấu cho CLB Phù Đổng Ninh Bình, hai vợ chồng đã chuyển đến căn biệt thự thuộc khu dân cư cao cấp ở tỉnh Hưng Yên. Cặp đôi thường khoe những khoảnh khắc ngọt ngào như cùng nấu ăn, tập thể thao hay đi du lịch gia đình.