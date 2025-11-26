Chiều cao ấn tượng của 3 anh em Đặng Văn Lâm

Tối 23/11, sau trận CLB Ninh Bình thắng CLB Hải Phòng 2-1 trên sân Lạch Tray, thủ thành Đặng Văn Lâm có bức ảnh chụp chung với em gái Thanh Giang (trái) và vợ con. Bức hình nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng, đặc biệt không ít bình luận dành sự quan tâm đến chiều cao nổi bật của em gái nam thủ thành. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gái lai Nga khiến dân mạng "trầm trồ" với sắc vóc ấn tượng ở tuổi 18.