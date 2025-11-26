Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiều cao ấn tượng của 3 anh em Đặng Văn Lâm

  • Thứ tư, 26/11/2025 07:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Là con lai Việt - Nga, ba anh em Đặng Văn Lâm đều cao nổi bật, đặc biệt em út Thanh Giang đã cao gần 1,80 m ở tuổi 18.

em dang van lam anh 1

Tối 23/11, sau trận CLB Ninh Bình thắng CLB Hải Phòng 2-1 trên sân Lạch Tray, thủ thành Đặng Văn Lâm có bức ảnh chụp chung với em gái Thanh Giang (trái) và vợ con. Bức hình nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng, đặc biệt không ít bình luận dành sự quan tâm đến chiều cao nổi bật của em gái nam thủ thành. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gái lai Nga khiến dân mạng "trầm trồ" với sắc vóc ấn tượng ở tuổi 18.
em dang van lam anh 2em dang van lam anh 3

Trên phần giới thiệu trang Instagram, Thanh Giang từng công khai chiều cao bản thân là 1,77 m. Hiện, cô đã bỏ phần thông tin này, thêm việc cô vẫn đang ở độ tuổi có thể cao thêm, nhiều người theo dõi cho rằng cô đã chạm mốc 1,80 m.

em dang van lam anh 4

Trong những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái sinh năm 2007 thường diện trang phục khoe khéo đôi chân dài, vóc dáng thon thả. Nhờ ngoại hình sáng, Thanh Giang hiện cũng có hơn 22.000 người theo dõi trang cá nhân.

em dang van lam anh 5

Một người em khác của Đặng Văn Lâm, Đặng Văn Mạnh (sinh năm 1997, ngoài cùng bên phải), cũng sở hữu thân hình cao lớn. Không thi đấu thể thao, anh gây ấn tượng với gương mặt lai ưa nhìn, phong cách khoẻ khoắn.
em dang van lam anh 6

Chiều cao của Văn Mạnh không được tiết lộ, song trong những bức hình chụp chung, anh tỏ ra không kém cạnh Văn Lâm. Trong khi đó, với chiều cao 1,88 m, Lâm "Tây" cũng đang là một trong những thủ môn có thể hình tốt nhất tuyển Việt Nam hiện nay.
em dang van lam anh 7

Ba anh em Văn Lâm, Văn Mạnh, Thanh Giang có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên đồng hành, cổ vũ nhau trong cuộc sống. Vài năm gần đây, Thanh Giang đã cùng bố mẹ trở về Việt Nam sinh sống để dành nhiều thời gian bên Văn Lâm.
em dang van lam anh 8em dang van lam anh 9

Cả gia đình thường cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng trong thời gian Văn Lâm được nghỉ. Trong loạt ảnh check-in trên mạng, "visual" nổi bật của ba anh em lai Việt - Nga luôn nhận nhiều bình luận thích thú, khen ngợi từ người theo dõi.

