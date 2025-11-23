Vợ chồng Quang Hải ủng hộ 250 triệu đồng

Trước đợt mưa lũ lịch sử, vợ chồng Quang Hải, TikToker Tina Thảo Thi ủng hộ hàng trăm triệu đồng, vợ chồng Joyce Phạm quyên góp đồ ăn, chăn ấm.

Vợ chồng cầu thủ Quang Hải gửi đến Ủy ban MTTQ và Ban vận động cứu trợ các địa phương Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa... mỗi nơi 50 triệu đồng, tổng cộng là 250 triệu đồng.

Trước đó vào đầu tháng 10, khi Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do bão lũ, vợ chồng nam cầu thủ cũng tích cực ủng hộ hàng trăm triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

Trên trang cá nhân ngày 23/11, Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa - bày tỏ lòng xót thương trước tình cảnh mưa lũ mà người dân miền Trung đang phải đối diện. Không thể đến tận vùng lũ hỗ trợ, cặp đôi chuẩn bị xúc xích, cá hộp và chăn để gửi theo chuyến hàng cứu trợ của các mạnh thường quân.

Cặp vợ chồng tự tay vận chuyển các thùng hàng tới điểm tập trung tại TP.HCM, đồng hành cùng nhiều TikToker khác. "Nhìn cảnh mọi người tất bật bốc vác, gom hàng, phân loại, chuyền tay nhau từng thùng đồ mà thấy thương vô cùng. Mỗi người góp một chút, nhiều tay làm nên việc lớn và chỉ mong bà con ngoài đó bớt khó khăn, bớt lo một phần nào", Joyce Phạm viết.

Vợ chồng Joyce Phạm, TikToker Tina Thảo Thi đóng góp nhu yếu phẩm gửi miền Trung. Ảnh: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm, Tina Thảo Thi/Facebook.

Cùng chung tay hướng về vùng tâm lũ, TikToker Tina Thảo Thi đóng góp 100 triệu đồng hôm 21/11, bày tỏ: "Hướng về miền Trung thân yêu, con, em Tina Thảo Thi xin được phép góp một chút điều nhỏ bé để cùng bà con khắc phục hậu quả của bão ạ, thương lắm mọi người ơi, cầu mong bình yên và an toàn đến với mọi người".

Anh cũng ủng hộ thêm các nhu yếu phẩm như mì tôm, sữa, gửi qua điểm tập trung do TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon khởi xướng. Những ngày qua, anh liên tục chia sẻ các bài đăng, kêu gọi hướng về miền Trung trên trang cá nhân.

Trong khi đó, Primmy Trương, vợ thiếu gia Phan Thành, không tiết lộ số tiền ủng hộ. Cô cũng chia sẻ các địa điểm tiếp nhận đồ cứu trợ thông qua trang cá nhân. "Chung tay vượt lũ cùng bà con. Thấy mọi người thương quá không biết nói gì hơn", Primmy Trương chia sẻ ngắn gọn.

Sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, MC Thanh Thanh Huyền cũng nhanh chóng gửi 50 triệu đồng ủng hộ quê hương và nhắn gửi: "Người Khánh Hòa xin hướng về quê hương! Bà con cố lên nhé". Trước đó, cô cũng chuyển khoản ủng hộ tỉnh Đắk Lắk 50 triệu đồng.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến sáng 23/11, đợt mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung những ngày qua đã làm 102 người chết, mất tích. Ngoài ra, có 1.154 nhà bị hư hỏng, thiệt hại hơn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng , Gia Lai 1.000 tỷ đồng , Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng , Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng , Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng ).

